Участника группы "Хамерман Знищує Віруси" ограбили на фестивале

Владимир Пахолюк (слева) пожаловался на кражу в гримерке. Фото: YouTube

Участник фрик-группы "Хамерман Знищує Віруси" Владимир Пахолюк заявил, что стал жертвой ограбления во время фестиваля Atlas Weekend, где коллектив выступал 3 июля.

Личные вещи музыканта исчезли из гримерки, пока группа давала концерт.

"После окончания концерта я пообещал фанатикам через минуту выйти на автограф- и селфи-сессию, но не вышел: кто-то нарушил заповедь "Не укради", причем сделал это прямо в нашей гримерке. Украли сумку в которой кроме ноутбука, телефона и паспорта было много дорогих вещей, например, часы и обручальное кольцо", - пожаловался Пахолюк в Facebook.

По его словам, организаторы пообещали разобраться с инцидентом после окончания фестиваля. Позже заявили, что гримерки - это неохраняемая территория.

"За четвертьвековую карьеру я впервые сталкиваюсь с неохраняемыми гримерками. лкиваюсь с гримерками, которые не охраняются. Может, нужно было выйти на сцену с телефоном, ноутбуком и паспортом?" - пишет Пахолюк.

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Украинская группа YEYO отменила выступление на фестивале Atlas Weekend, который должен был состояться 6 июля. "На Atlas Weekend нас не будет! Мы не нашли общего языка с организаторами фестиваля. Концерт должен быть или на все сто, либо не быть вообще. Ни на какие компромиссы мы пойти не можем, если это касается качества нашего выступления", - написали музыканты в своем Facebook. Также свои выступления на фестивале отменил британский певец Том Оделл и российская группа "Звери".