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четверг, 31 декабря 2020 00:45

У писателей воруют незавершенные произведения

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У писателей воруют незавершенные произведения
Писатель Джеймс Ханнахам попал в интернет-аферу. Прислал мошенникам неопубликованную рукопись своей следующей книги. "Ужасно себя чувствую, мои права полностью нарушили", - говорит Ханнахам. Фото: The New York Times.

Писатели разных стран стали жертвами охоты на еще не изданные рукописи. Мошенники в электронной переписке выдавали себя за агентов или редакторов. Просили прислать тексты. Затем либо исчезали, либо выкладывали в сеть.

"В этом месяце книжный сайт Publishers Marketplace объявил, что выдаст роман "Re-Entry" Джеймса Хеннахама. В книге рассказывается о трансгендерной женщине, которая отсидела в мужской тюрьме. Книгу редактировал Бен Джордж. За два дня Хеннахем получил электронное письмо от Джорджа с просьбой прислать последний черновик рукописи. Потом редактор сообщил писателю, что не просил рукопись ", - говорится в статье The New York Times.

Эта мошенническая схема началась примерно три года назад. Нацелена на авторов, агентов и издателей. Чаще всего замечали в следующих странах: Швеция, Тайвань, Израиль и Италия. В этом году резко увеличилось количество случаев в Соединенных Штатах. Достиг самых высоких уровней осенью, во время Франкфуртской книжной ярмарки. Как и большинство фестивалей этого года, проводился онлайн.

Жертвами стали такие известные актеры, как Маргарет Этвуд, Иэн Макьюэн, Итан Хоук. Также украли незаконченные версии книг "Знак для дома" (The Sign For Home) Блэр Фелл, "Такое веселое столетие" (Such a Fun Age) Кайли Рид и "Тише" (Hush) Дилана Фэрроу, "Гнездо" Синтии ДьАприкс Суини .

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Кражи всколыхнули доверие к редакторам и литературных агентов. Так как писатели отдали черновик, с ошибками и непроработанными сюжетными линиями, нет смысла продолжать написания, так как историю выложили в открытый доступ.

Эксперты по кибербезопасности не понимают, какую выгоду получали мошенники, ведь те не требовали выкупа. Угрожали выбросить работу автора, над которой тот работал годами, но не предлагали цену.

Как возник замысел романа "Амадока" и каким был период его создания, в интервью Gazeta.ua рассказала писательница София Андрухович.

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