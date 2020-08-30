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воскресенье, 30 августа 2020 15:04

Твит о смерти "Черной пантеры" стал самым популярным в истории

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Твит о смерти &quot;Черной пантеры&quot; стал самым популярным в истории
Актер Чедвик Боузман умер от рака в возрасте 43 лет. Фото: twitter.com

Твит о смерти американского актера Чедвика Боузмана, исполнителя роли супергероя Черной пантеры в фильмах Marvel, стал самым популярным в истории Твиттера. За полтора суток набрал 6,6 млн лайков.

Предыдущий рекорд по лайкам - 4,3 млн - принадлежит твиту Барака Обамы 2017 года, где 44-й президент США цитирует Нельсона Манделу.

43-летний Боузман умер 28 августа в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родных. 2016-го у него обнаружили рак толстой кишки. Последние 4 года проходил курс лечения. С тех пор болезнь развилась с трех до четвертой стадии. К смерти актера никто публично не объявлял о его диагнозе.

Впервые роль Черной пантеры Чедвик Боузман сыграл в боевике "Первый мститель: Противостояние" 2016 года. Впоследствии воплотил персонажа в "Черной пантере", "Мстителях: Война бесконечности" и "Мстителях: Завершение". Каждая из этих четырех лент собрала более $1 млрд в мировом прокате и вошла в топ-25 самых кассовых в истории, а последняя стала лидером рейтинга со сборами $2,798 млрд.

Также Боузман снялся в таких картинах, как "42", "21 мост", "Пять одной крови".

Последняя работа, в которой успел сыграть актер - драма Ma Rainey's Black Bottom об афроамериканских музыкантах в Чикаго 1920-х. Выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

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За роль в фильме "Черная пантера" Боузман получил Премию Гильдии киноактеров США - за лучший актерский состав в игровом кино, а также титул Актер года по версии People's Choice Awards.

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30
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