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вторник, 26 февраля 2019 21:45

Триумф Рами Малека и другие рекорды, которые установили на "Оскаре"

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Автор: indiewire.com
  Рами Малек стал первым актером арабского происхождения, который получил премию "Оскар". Его наградили за роль британского певца Фредди Меркьюри в биографическом фильме "Богемная рапсодия"
Рами Малек стал первым актером арабского происхождения, который получил премию "Оскар". Его наградили за роль британского певца Фредди Меркьюри в биографическом фильме "Богемная рапсодия"

Gazeta.ua подготовила подборку главных рекордов, которые установили на церемонии вручения кинопремии "Оскар" в этом году.

Американец египетского происхождения Рами Малек стал первым актером арабского происхождения, получившим "Оскар". Победил в номинации "лучшая мужская роль" за фильм "Богемная рапсодия", где сыграл лидера британской рок-группы "Квин" - Фредди Меркьюри. Ранее на премию Американской киноакадемии номинировали египетского актера Омара Шарифа. В 1963 году он был представлен в категории "лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Лоуренс Аравийский", но не победил.

Альфонсо Куарон стал первым кинематографистом, которому вручили премию и за лучшую режиссуру, и за лучшую операторскую работу. Получил награды за черно-белую автобиографическую картину "Рома". Кроме того, фильм стал первой мексиканской лентой, которая победила в номинации "лучший фильм на иностранном языке". Кино снято на испанском и миштекском языках.

Супергеройский боевик "Черная Пантера" стал первым из двадцати фильмов франшизы Киновселенная Marvel, получившим "Оскар". Картину отметили в трех категориях: "лучшая музыка", "лучшая работа художника-постановщика" и "лучший дизайн костюмов".

Махершала Али стал вторым после Дензела Вашингтона темнокожим актером, которыйполучил больше одной оскаровской статуэтки. В этом году ему вручили награду за лучшую мужскую роль второго плана в драмедии "Зеленая книга". Два года назад Али отметили в той же номинации за роль в фильме "Лунный свет".

Гленн Клоуз, которая была представлена ​​в категории "лучшая женская роль" за фильм "Жена", удерживает антирекорд как актриса с наибольшим количеством номинаций без победы. В этом году ее номинировали в седьмой раз. А награду получила Оливия Колман за роль английской королевы Анны Стюарт в картине "Фаворитка".

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На 91-й церемонии вручения "Оскара" лучшим фильмом 2018 года Американская киноакадемия признала биографическую драмедию "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли. Рассказывает реальную историю путешествия темнокожего пианиста и итальянца-водителя южными штатами США во времена господства расистских предубеждений в американском обществе.

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