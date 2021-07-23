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пятница, 23 июля 2021 20:12

Топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в выходные
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После ослабления карантина украинцы стали чаще посещать кинотеатры. Ждали выхода премьер известных блокбастеров, которые переносили из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на привычку смотреть фильмы дома, люди все равно будут ходить в кино. Это как мини-отпуск, сказал Gazeta.ua совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач.

Мы подготовили топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в выходные, по версии Деркача.

Автор: instagram.com/disneycruella
  "Круэлла". Режиссер Крейг Гиллеспи.
"Круэлла". Режиссер Крейг Гиллеспи.

Недавно состоялась премьера - "Круэлла". Этот фильм рекомендую для просмотра всей семьей. "Круэлла" - яркая сказка студии Disney, приквел к фильмам "101 долматинец" (1996) и "102 долматинца" (2000). В фильме снимаются крутые актрисы - Эмма Стоун и Эмма Томпсон.

"Круэлла". В фильме рассказывают о девушке Эстелле, которая имеет нетривиальную внешность и поведение. С детства она мечтает стать дизайнером. В детстве после гибели матери познакомилась с мальчиками-мошенниками. Девочка начала "карьеру" карманника. Однако ей предоставляется возможность работать в мире моды. Неожиданно Эстелла начинает работать под руководством известного дизайнера. Оказывается, что они знакомы давно.

Автор: instagram.com/fastandfuriousde
  "Форсаж 9". Режиссер Джастин Лин.
"Форсаж 9". Режиссер Джастин Лин.

В прокат вышли "Форсаж" и "Черная вдова". Первый фильм - это продолжение большой франшизы с Вином Дизелем в главной роли, одна из самых ожидаемых премьер этого года. "Черная Вдова" - кинолента от Marvel, на основе комиксов. Это два суперблокбастера, которых ждет очень много зрителей.

"Форсаж-9. Безудержная сага" - девятый эпизод в серии фильмов. Доминик Торетто залегает на дно и живет спокойной жизнью с семьей. Но вынужден вступить в схватку с младшим братом, который работает на заклятую противницу.

Автор: instagram.com/black.widow
  Режиссер Кейт Шортланд.
Режиссер Кейт Шортланд.

"Черная вдова". Главная героиня фильма от киновселенной Marvel Наташа Романова столкнется с опасным заговором, связанным с собственным прошлым. События происходят после картины "Первый мститель: Противостояние".

В наших кинотеатрах иногда показываем концерты, оперные и театральные представления. Вскоре мы покажем концерт легенд рок-музыки - "The Doors: Live at the Bowl'68".

5 июля 1968 The Doors дали концерт в Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе. Его считают лучшим выступлением лидера группы Джима Морриса. Фильм воссоздан и отреставрированный в формат HD с любительских кадров и видеозаписей живого концерта в 1968 году.

Мы стараемся как можно чаще показывать ретроспективы классических фильмов. Очень трудно найти права на них, но иногда партнерам удается их найти. Вскоре состоится ретропоказ легендарного классического фильма "Пролетая над гнездом кукушки". Это очень редкая возможность посмотреть настоящую классику кино на больших экранах и в оригинальной озвучке. Для меня лично - это один из самых любимых фильмов.

Автор: pinterest.com
  Американский культовый фильм Милоша Формана.
Американский культовый фильм Милоша Формана.

"Пролетая над гнездом кукушки" - американский культовый фильм Милоша Формана по роману Кена Кизи. Премьера картины состоялась в 1975 году. Преступник Рэндл Патрик Макмерфи имитирует безумие, чтобы не попасть в тюрьму. Однако там его ждут суровые правила и жестокое обращение.

Автор: instagram.com/lethimgomovie
  Криминальная драма Томас Безучи.
Криминальная драма Томас Безучи.

Жду премьеру фильма "Позволь ему уйти" - криминальный триллер, снятый в лучших традициях жанра. Ведущие роли исполнили звездные актеры - номинантка на премию "Оскар" Дайан Лэйн и двукратный обладатель статуэтки Кевин Костнер.

"Позволь ему уйти". На ранчо живет счастливая семья - бывший шериф Джордж и Маргарет. После смерти единственного сына их новорожденный внук и вдова Лорна попадают в опасную семью Вибо. Маргарет замечает жестокое обращение мужа к ним. Однако Вибо поехал с женой к родным в другой штат. Взволнованная женщина уговаривает Джорджа отправиться на их поиски.

Автор: instagram.com/spacejammovie
  Семейная комедия Малкольма Д. Ли.
Семейная комедия Малкольма Д. Ли.

"Космический джем: Новое поколение" - новая версия анимационного фильма с героями детства. С удовольствием посмотрю его со своими дочерьми.

Чемпион NBA Леброн Джеймс и его сын Дом попадают в цифровое пространство. Теперь они должны как-то вернуться домой. Для этого он выйдет на баскетбольную площадку вместе с Багзом, Лолой Банни и остальной банды Луни Тюнз. Картина является продолжением фильма "Космический джем", вышедшем в 1996 году.

Автор: instagram.com/pulse.movie
  Фильм украинского режиссера Сергея Чеботаренко.
Фильм украинского режиссера Сергея Чеботаренко.

Советую посмотреть украинский фильм "Пульс". Его сняли на основе реальных событий. Главная героиня фильма - заслуженный мастер спорта Украины, паралимпийская чемпионка 2008 года, пятикратный серебряный и бронзовый призер игр 2012 и 2016 годов Оксана Ботурчук. Во время подготовки к съемкам творческая команда взаимодействовала со спортсменкой. Фильм должен был выйти в прокат в марте 2020 года.

"Пульс" - фильм режиссера Сергея Чеботаренко о молодой украинской легкоатлетке, которая живет в маленьком городке и мечтает попасть на Олимпийские игры. В результате автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение, однако не сдается и пытается преодолеть препятствия.

Автор: instagram.com/dunemovie
  Режиссер Дени Вильнев.
Режиссер Дени Вильнев.

Хочу посмотреть "Дюну" и "Агент 007". Эти фильмы - продолжение классических и популярных фильмов с известными актерами и режиссерами. По собственному опыту скажу, что это будут грандиозные премьеры.

"Дюна" - мифическое путешествие главного героя Пола Атрида на опасную планету во Вселенной. Он должен спасти будущее своей семьи и всего народа. Только те, кто преодолеют собственные страхи, смогут выжить.

Автор: instagram.com/bond_no_time_to_die
  "007: не время умирать". Режиссер Кэри Фукунага.
"007: не время умирать". Режиссер Кэри Фукунага.

"007: Не время умирать" - двадцать пятая картина из серии фильмов об английском агенте Джеймсе Бонде. Он уже оставил службу и спокойно живет на Ямайке. Однако его приятель из ЦРУ Феликс Лейтер просит помощи спасти похищенного ученого.

Показали второй трейлер фантастического фильма "Дюна". Премьера состоится на 78-м Венецианском кинофестивале. Режиссером стал канадец Дени Вильнева. Съемки проходили в Венгрии и Иордании.

Автор: Лилия МЫЦКО
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