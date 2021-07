После ослабления карантина украинцы стали чаще посещать кинотеатры. Ждали выхода премьер известных блокбастеров, которые переносили из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на привычку смотреть фильмы дома, люди все равно будут ходить в кино. Это как мини-отпуск, сказал Gazeta.ua совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач.

Мы подготовили топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в выходные, по версии Деркача.

"Круэлла". В фильме рассказывают о девушке Эстелле, которая имеет нетривиальную внешность и поведение. С детства она мечтает стать дизайнером. В детстве после гибели матери познакомилась с мальчиками-мошенниками. Девочка начала "карьеру" карманника. Однако ей предоставляется возможность работать в мире моды. Неожиданно Эстелла начинает работать под руководством известного дизайнера. Оказывается, что они знакомы давно.

"Форсаж-9. Безудержная сага" - девятый эпизод в серии фильмов. Доминик Торетто залегает на дно и живет спокойной жизнью с семьей. Но вынужден вступить в схватку с младшим братом, который работает на заклятую противницу.

"Черная вдова". Главная героиня фильма от киновселенной Marvel Наташа Романова столкнется с опасным заговором, связанным с собственным прошлым. События происходят после картины "Первый мститель: Противостояние".

В наших кинотеатрах иногда показываем концерты, оперные и театральные представления. Вскоре мы покажем концерт легенд рок-музыки - "The Doors: Live at the Bowl'68".