Тина Кароль удивила фанатов игривым видео

Тина Кароль презентовала игривый клип на новую песню "Вабити".
Почти все лето певица провоцировала поклонников пикантными снимками, и намекала на новое музыкальное видео. Сейчас оно подорвало сеть.
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В комментариях Кароль предложила подумать, кому посвящается песня. Все заподозрили Дана Балана, который признавался в любви к Тине на "Голосе страны".
Украинская певица Тина Кароль продолжает "вабити-бавити" фанатов соблазнительными снимками обнаженного тела. Серию откровенных фото знаменитость запостила в Instagram.
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