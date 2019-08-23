Тина Кароль удивила фанатов игривым видео

Тина Кароль презентовала клип на новую песню. Фото: podrobnosti.ua

Тина Кароль презентовала игривый клип на новую песню "Вабити".

Почти все лето певица провоцировала поклонников пикантными снимками, и намекала на новое музыкальное видео. Сейчас оно подорвало сеть.

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В комментариях Кароль предложила подумать, кому посвящается песня. Все заподозрили Дана Балана, который признавался в любви к Тине на "Голосе страны".

Украинская певица Тина Кароль продолжает "вабити-бавити" фанатов соблазнительными снимками обнаженного тела. Серию откровенных фото знаменитость запостила в Instagram.