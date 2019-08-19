Соблазнительная фигура в откровенном боди: Тина Кароль едва прикрыла интимные места

Украинская певица Тина Кароль продолжает "вабити - бавити" фанатов соблазнительными снимками обнаженного тела.
Серию откровенных фото знаменитость запостила в Instagram.
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Тина предстала перед камерой в блестящем боди, которое едва прикрывало интимные места звезды. Волосы Кароль были распущены, на лице натуральный макияж.
Поклонники пришли в восторг от горячих фото Тины.
"Я не градусник, но температура зашкаливает", "вы арестованы за кражу моей гетеросексуальности", "выглядите на 18 лет", "такая худенькая", "очень хороший кадр", "такая женственная и натуральная".
Недавно певица Тина Кароль порадовала сеть видео со съемок нового клипа в Калифорнии. Соблазнительный бэкстейдж-ролик опубликовали на фан-странице знаменитости в Instagram.
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