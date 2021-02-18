Тим Бертон снимет сериал по мотивам знаменитого комикса

Американский режиссер Тим Бертон снимет сериал "Уэнсдей". Наиболее известный готическими лентами "Эдвард Руки-ножницы", "Битлджус", "Бэтмен", "Сонная лощина" и мультфильмами "Труп невесты", "Кошмар перед Рождеством".

Аддамсы живут в мрачном особняке за городом. Всегда носят черную одежду. Дети играют на кладбище и болоте. Подвергают друг друга пыткам: бьют гильотиной и током. Между тем их родители не умеют сдерживать страсть. Муж постоянно целует руки жены и говорит французские ласковые слова. Несмотря на вычурность, в семье царят дружеские отношения, по сюжету.

Подростковый сериал расскажет только о дочери семейства, Уэнсдей Адамс. От ее лица будет вестись рассказ. Будет 8 серий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тим Бертон спасает карьеру Джонни Деппа

"Она будет пытаться овладеть своими экстрасенсорными способностями, чтобы предотвратить ужасную серию убийств, которые терроризируют город, и разгадать мистическую тайну, в которую были втянуты ее родители 25 лет назад, - и одновременно со всем этим героиня пытается выстроить отношения с другими учениками академии", - говорится в синопсисе.

Автор: Twitter Стримингова платформа Netflix опубликовала постер к сериалу "Уэнсдей" о дочери семейства Адамсов. Снял режиссер Тим Бертон, известный готическим стилем.

Семейку Аддамсов придумал американский художник Чарльз Аддамс. В течение 50 лет рисовал о них комикс. Выходил в газете The New Yorker. Это была сатира на изображение идеальной американской семьи. В 1960-х о семье выходил одноименный сериал. В 1990-х сняли 2 полнометражных фильма. Главные роли исполняли Анжелика Г`юстон, Кристина Риччи, Кристофер Ллойд. 2019-го "Семья Аддамсов" стали полнометражным мультиком. Его продолжение выйдет в октябре 2021-го.