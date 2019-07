The Neighbourhood изменились: американские рокеры выступят в Киеве

Американская рок-группа The Neighbourhood презентуют в Киеве масштабное шоу. Концерт пройдет 4 февраля 2020-го во Дворце спорта. Билеты можно будет приобрести с 12 июля.

Автор: dailycampus.com Из всех участников The Neighbourhood только у гитариста Джереми Фридмэна нет татуировок.

The Neighbourhood работали над проектом в течение 2017-2018 гг. Сначала вышел мини-альбом Hard, за ним еще один — To Imagine. Следом - полноформатный The Neighbourhood, а затем еще один - Ever Changing. Вместе они составляют фразу Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing, что означает "Трудно представить, что The Neighbourhood когда-то изменятся". Это шутка, связанная с феноменальной популярностью песни Sweater Weather, 2012 года. Коллектив часто называли авторами одного хита, критиковали за однообразие.

На релизах музыканты попытались поэкспериментировать, даже записали хип-хоп треки. Лидер группы Джесси Разерфорд так увлекся этим жанром, стал записывать рэп под псевдонимом The Factoury.

"Мы как-то виделись с нашим менеджером и обсуждали ситуацию в музыке на данный момент. Сейчас люди редко уделяют много времени какой-то одной группе или жанру. Поэтому мы решили сделать что-то, что задержит слушателя с The Neighbourhood надолго ", - говорит вокалист коллектива Джесси Разерфорд.

В 2016-м музыканты уже выступали в Киеве. Тогда концерт состоялся в клубе Atlas.

Клипы The Neighbourhood имеют легко узнаваемую черно-белую гамму. Вокалист и лидер группы Джесси Разерфорд имеет цветную слепоту - ахроматопсию. Отличает цвета только по их яркости.