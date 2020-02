The HARDKISS презентовали новое видео на песню "Косатка"

Песню написали в новогоднюю ночь, а клип записали через три недели после того. Фото: Андрей Максимов.

Украинская группа THE HARDKISS презентовала новое видео на песню "Косатка".

Песня - второй сингл нового альбома группы. Он выйдет в следующем году.

"Песню написали в новогоднюю ночь под гитару. Это история о мечтах и ​​возможностях. По атмосфере песня совсем не похожа на предыдущий сингл "Живая", но продолжает тематику будущего альбома. Клип сняли через три недели после записи песни. Режиссер видео Валерий Бебко, оператор - Kirill San", - рассказывает менеджер группы Егор Кириянов.

"Косатка" - это не просто песня, это состояние. Погружение в прямом и переносном смыслах. Это рассказ человека, который хочет увидеть мир другими глазами, посмотреть на вещи под другим углом зрения. Побыть кем-то другим, например, косаткой. У каждого из нас, в отличие от животных, столько возможностей, но, к сожалению, используем мы их так редко. Косатка может только мечтать увидеть мир. Увидеть далекие страны, поля за океаном, мельницы и новые города. Именно об этом она мечтает и поет", - рассказывает вокалистка группы Юлия Санина.

Группа THE HARDKISS начинает сотрудничество со Всемирным фондом природы WWF Украины. В этом году музыканты будут активно участвовать в программе фонда "Свободные реки Украины LET IT FLOW!" Программа будет обеспечивать исследование и сохранение состояния рек, демонтаж старых плотин и дамб, чтобы восстановить русла для миграции и нереста рыбы.

