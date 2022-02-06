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воскресенье, 06 февраля 2022 22:31

"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
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В Киеве открылась персональная выставка "Тело и Город" сестер-художниц, популярных в Европе. Татьяна и Екатерина Очередько около 2 лет проживали на Кипре и создали более 200 работ для их музея современного искусства. За это получили награду Silver Key Honor Award. Также сестер знают как художниц, принявших участие в создании знакового фильма о жизни и смерти Винсента Ван Гога "С любовью, Винсент". Первый в мире полнометражный анимационный фильм, нарисованный вручную масляными красками, был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус". В 2014 году сестры работали над мозаичным оформлением интерьера Спасо-Преображенского Собора в Киеве.

Gazeta.ua побывала на выставке, посвященной возвращению сестер-художниц в Украину.

В экспозиции объединили картины обеих сестер. Татьяна Очередько представила серию работ с необычными пейзажами городов Европы. На картинах – здания и мосты Венеции, Вероны и других атмосферных туристических городов выполнены в технике, создающей иллюзию "исчезновения" или "припоминания" части изображения.

"Татьяна особое внимание уделяет наблюдению за окружающим пространством, за самой жизнью города, его изменениями, перестройками. Какие эмоции он порождает в сердце, что остается в воспоминаниях, а что тускнеет и исчезает", - пояснила куратор Елена Прокопенко.

В Киеве открылась выставка "Тело и Город"
Фото: Анна Щокань
На выставке показывают работы двух сестер Очередько
В Киеве открылась выставка "Тело и Город"
На выставке показывают работы двух сестер Очередько
В Киеве открылась выставка "Тело и Город"

На работах Екатерины Очередько – эмоциональные состояния, которые передает тело.

"Екатерина исследует тело и процесс его изменения. Как тело реагирует на новые просторы, другое окружение. Исследует как проектируемые на тело эмоции и переживания, как тело видоизменяется под их скрывающим, а что демонстрирующим влиянием", - пояснила кураторша.

Экспозиция посвящена возвращению сестер Очередько в Украину.

"Сестры Очередько работают вместе, но исследуют разные тематики. Татьяна больше исследует город, как люди живут, сами места жительства. Татьяна много путешествовала по Европе - изображает в своих работах города. Екатерина же больше исследует тело, как оно трансформируется. Поскольку сестры работают вместе, то их выставка - как раз сочетание этих двух концепций. Художницы популярны в Европе, два года там жили на Кипре, работали там. Это первая их персональная выставка со времени возвращения", - рассказала арт-куратор Елена Прокопенко.

Увидеть работы известных художниц можно с 6 февраля по 28 февраля 2022 г.

Адрес: Хаб "Культурный Гараж", г. Киев, ул. Николая Гринченко, 18

Время работы: 11:00–19:00. Понедельник – выходной.

Вход свободный.

В Киеве действуют топ-6 выставок, на которые следует попасть в феврале. Одна из них "Красный шум" посвящена декоммунизации фонда Музея истории Киева. На выставке показывают произведения искусства, которые советские власти использовали как инструмент пропаганды.

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Дата
06
февраля

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