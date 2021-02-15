Театры боятся комедийных спектаклей о войне

26-28 февраля в Киеве и Житомире харьковский театр Ampulka покажет спектакль "Чуваки не празднуют или Ukrainian" по рассказам Руслана Горового. Писатель дебютирует на сцене в качестве актера. Режиссер - Максим Голенко.

Украинец в Нью-Йорке встречает американского военного. Рассказывает об армии, первой любви, войне на Донбассе, по сюжету.

"Спектакль о поддержке украинства как такового. Состоит из небольших отдельных историй, которые объединяются в большую картину. По сути это рассказ украинца американцу о родине, - рассказывает Руслан Горовой. - Это биография мужчины от развала совка к началу русско-украинской войны. Показали и "русский мир" и "Услышьте Донбасс". Мне это болит, потому что детство и юность провел в Конотопе. Это военный городок, там много русских. Все мое окружение было ориентировано на Москву. За образованием и работой туда, за мандаринами туда. А я всю жизнь мечтал жить в Киеве.

Это биография мужчины от развала совка к началу русско-украинской войны

Больше всего не хотели делать спектакль пафосным. Это проблема отечественного патриотического контента. Есть юмор и оптимизм. Назвал это украинский театральный дурдом.

Я не настоящий актер. В школе разве что играл в драмтеатре. Не хочу называть себя профессионалом, только потому что сыграл в одном спектакле. Было легко играть, потому что так как истории написал я, они во мне сидят. Понятия не имею, справился ли с чужой пьесой".

Автор: Facebook Руслан Горовой (слева) в спектакле "Чуваки не празднуют или Ukrainian" сыграл украинского военного, который идет по Москве после победы в русско-украинской войне. Встречает испуганного молодого россиянина, которого угощает тушенкой. Его воплотил Дмитрий Усов. Держит крысу с лицом Путина.

Кроме главного героя всех персонажей в спектакле играет Дмитрий Усов, актер "Дикого театра" и Одесского им. Василия Василько.

"Как бы мы не топили за искусство, не должны забывать, что президента у нас выбрали через ящик, - говорит Дмитрий Усов. - В большинстве своем украинская публика не с очень изысканным вкусом. Никто не отменял принцип того, что должно быть весело. Режиссер Максим Голенко умеет сделать это со вкусом и смыслом.

Назвал спектакль украинским театральным дурдомом

Хотя спектакль антрепризный, он не вульгарный и с проукраинской позицией. Рассчитан на широкую общественность. Если среди зрителей есть те, кто "устал от войны", для них будут отрывки со слезливыми историями о любви и модными тенденциями наподобие гомосексуализма. Важное место занимает тема совкодрочерства, и надеюсь никакие ватники лезть на сцену не будут.

Хотели сломать постсовковый синдром, что Украина - это только о многострадальном народе, который всю жизнь плачет. Главный герой даже повествует американцу о бандуристах, которые разносят грусть. Также вылезает комплекс неполноценности, якобы про такой болезненный момент, как война, нельзя говорить весело и искренне. Театры боятся брать эту тему, потому что сделать ее качественно не каждому под силу. Плюс почти нет адекватного драматического материала.

Если среди зрителей есть те, кто "устал от войны", для них будут отрывки со слезливыми историями о любви и модными тенденциями наподобие гомосексуализма

Взяли именно юмористические рассказы, чтобы это не была нафталиновая агитка-пропаганда. Закладывали, что о войне можно говорить и так. Военные и волонтеры - не восковые фигуры, это живые личности, которые могут смеяться и плакать".

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Руслан Горовой - украинский режиссер и писатель. Основал проект "Служба розыска детей", за что получил звание Заслуженного журналиста Украины. Издал 14 книг, последние 6 из которых - в собственном издательстве "ТаТиШо".