Театральные представления делают Украину более понятной для иностранцев - немецкий культурный менеджер

Автор: facebook.com Глава международного жюри всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА", немецкий культурный менеджер Дитер Топп (в центре) вручает режиссеру Василию Вовкуну (слева) награду в номинации "лучший хореографический/балетный/пластический спектакль". Отметили постановку "Правда под маской" на основе балетов Игоря Стравинского «Пульчинелла» и «Весна священная». Церемония проходила 30 ноября в столичном театре Франко

В 12 номинациях отметили победителей Второго всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА". Церемония вручения состоялась 30 ноября на сцене Национального театра им. Ивана Франко.

Награду "за лучший драматический спектакль" получил спектакль "Плохие дороги" Киевского театра на левом берегу Днепра. Рассказывает шесть историй женщин на линии разграничения на Донбассе. Также получил премии за лучшую режиссерскую работу и музыкальное решение.

"У нас с коллегами была непростая задача - внимательно рассмотреть 12 отобранных в шорт-лист спектаклей и определить лучших, - говорит глава международного жюри, немецкий журналист, музыковед и культурный менеджер Дитер Топп. - Мы увидели большое разнообразие жанров и видов музыкального оформления. Наградили инновационные, оригинальные, прогрессивные спектакли. Поддерживать молодых деятелей, новые идеи - было нашей ключевой миссией.

Во всех странах есть молодое поколение, которое прилагает максимум усилий, чтобы двигать театр вперед, искать новые формы. На Западе это осуществить легче, чем в Украине. Но надеюсь, лауреаты будут продолжать творить и получать поддержку. Некоторые из режиссеров уже работали в Европе и теперь приносят эти знания и опыт в свою страну.

Спектакли-победители делают вашу страну более понятной для иностранцев. Например, "Плохие дороги" ценны тем, что через ряд личных историй напоминают о негативных ситуациях на фоне войны. Это образец важного политического театра. Спектакль показателен для Украины, которая подвергается вооруженной агрессии. В то же время является универсальным. Его проблематику можно перенести на другую почву - стран, которые также имеют внешнюю угрозу".

Культура, театр прежде всего - это сегодня спасательный круг на шее государства

"Национальная премия "ГРА" объединяет украинские театры. Является определенным лакмусом нашего современного художественного деяния, - говорит председатель Национального союза театральных деятелей Украины Богдан Струтинский. - Украина сейчас - молодое государство, которое борется не только за свою независимость, но и за большое будущее театра. Культура, театр прежде всего - это сегодня спасательный круг на шее государства. Без этого оно бы скатилось в пропасть. Когда-то Лесь Курбас сказал, что театр должен быть таким, каким государство должно быть завтра. Поэтому все театралы должны задавать моду на развитие Украины. Это в наших силах.

Я хочу, чтобы национальная премия стала престижной для нас, была существенной и ежегодно возрастала. Убежден, что при правильной государственной политике это возможно. Надо только поверить в то, что театр - это тот социальный институт, который играет большую роль в развитии нации".

"Мы будто бы на словах понимаем, что деятелей искусства надо уважать и поддерживать, замечать их достижения при жизни. Но на самом деле делаем это далеко не всегда. Одна из целей фестиваля-премии "ГРА" - обращать внимание на людей, которые творят украинский театр сегодня", - говорит театровед, глава экспертного совета "ГРИ" Анна Липковская.

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В течение последней недели ноября на различных театральных площадках Киева показали 12 лучших спектаклей 2018 года по версии фестиваля-премии "ГРА". Из этой дюжины международное жюри выбрало победителей в 6 общих и 6 индивидуальных номинациях. Лауреаты получили денежное вознаграждение 50 тыс. грн на реализацию нового творческого проекта. Ежегодный фестиваль-премию "ГРА" в 2018-м основал Национальный союз театральных деятелей. Проводится на конкурсной основе по итогам прошлого календарного года. В этом году из 84 заявок эксперты фестиваля отобрали 30 лучших постановок, премьеры которых состоялись с 1 января до 31 декабря 2018-го. В марте-июне путешествовали по городам Украины и просматривали лонг-лист вживую. В июле определили шорт-лист из 12 спектаклей, которые прошли в финальную часть.