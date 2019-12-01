Вручили украинский театральный "Оскар"

Спектакль "Плохие дороги" режиссера Тамары Труновой получил 3 награды театрального фестиваля-премии "ГРА". В частности, за "лучший драматический спектакль". Фото: drama-comedy.kiev.ua

Лучшим драматическим спектаклем прошлого года назвали "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Церемония награждения Второго всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА" состоялась в столичном Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко.

Спектакль "Плохие дороги" по пьесе Натальи Ворожбит поставила режиссер Тамара Трунова. Драма основана на документальных историях, записанных в прифронтовой зоне на Донбассе, когда Ворожбит собирала материалы для сценария фильма "Киборги". Это шесть женских историй, связанных с войной.

Постановки "Плохие дороги" и "Кориолан" театра Франко получили наибольшее количество наград - по 3. В общем отметили победителей в 6 общих и 6 индивидуальных номинациях.

Лучший драматический спектакль - "Плохие дороги", Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра;

Лучший спектакль камерной сцены - "Фрекен Юлия", Киевский академический театр "Золотые ворота";

Лучший спектакль для детей - "Король Дроздобород", Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества;

Лучшее музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла - "Скрипач на крыше", Киевский национальный академический театр оперетты;

Лучший хореографический/балетный/пластический спектакль - "Правда под маской: "Пульчинелла", "Весна священная", Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Софии Крушельницкой;

Лучший поисково-экспериментальный спектакль - "Мир в ореховой скорлупе", Киевский академический театр на Печерске;

Лучшая режиссерская работа - Тамара Трунова, "Плохие дороги";

Лучшая мужская роль - Дмитрий Рыбалевский за роль Кориолана в спектакле "Кориолан";

Лучшая женская роль - Инна Скорина-Калаба за роль Кристины в спектакле "Фрекен Юлия";

Лучшая сценография - Петр Богомазов, "Кориолан";

Лучшая хореография - Алексей Бузько, "Кориолан";

Лучшее музыкальное решение - Акмал Гурезов, "Плохие дороги".

В финал премии "ГРА" попали 12 спектаклей. По 2 в каждой из шести общих номинаций. В течение 24-29 ноября были показаны на различных театральных площадках Киева. Победителей определило международное жюри.

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Фестиваль-премию "ГРА" в прошлом году основал Национальный союз театральных деятелей. Главная цель - объединить все театры Украины и представить их лучшие достижения, популяризировать национальное театральное искусство во всех его жанрах, стилях и формах, определить основные тенденции и стимулировать развитие украинской театральной конкурентной среды.