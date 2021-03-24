Театр приобрел через тендер пирожок за 8 гривен

Театр имени Леси Украинки в Каменском приобрел через тендер пирожок за восемь гривен в "АТБ". Фото: Википедия

Театр имени Леси Украинки в Каменском, Днепропетровская область, приобрел через тендер пирожок за восемь гривен в "АТБ". Отчет о закупке опубликовали на платформе Prozorro.

В театре эту ситуацию объяснили так, что по закону они должны публиковать отчеты про все закупки, в том числе те, стоимость которых стартует от одной копейки, но не превышает порог в 50 тыс. гривен.

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Также отчитывались про английские булавки за 40 гривен, застежку-молнию за 19 гривен, гелевый шарик за 40 гривен и пищевую соду и лимонную кислоту по 36 гривен.

Prozorro ─ это государственная электронная система публичных закупок. На платформе государственное или коммунальное предприятие объявляет тендер на закупку определенных товаров или услуг; бизнес, которые могут предоставить эти услуги, соревнуются между собой за выполнение этого заказа.