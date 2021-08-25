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Театр на левом берегу открывает 44-й театральный сезон спектаклем без слов

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Театр на левом берегу открывает 44-й театральный сезон спектаклем без слов
Актеры в масках из папье-маше в постановке "Моменты" исполняют роли сотрудников офиса. Действие разворачивается в течение более 30 лет. Спектакль открывает новый сезон в киевском Театре на левом берегу. Фото: facebook.com

Сегодня, 25 августа столичный Театр на левом берегу открывает 44-й театральный сезон, который получил название "Клаsика".

Стать ближе к зрителю, встречаться вживую - такую ​​цель поставили себе в театре.

"Почему Клаsика? Пандемия изменила мир, а с ним изменилась и жизнь театров. Невозможность работать на полную, переход в онлайн, ограничение общения со зрителями - составляющие прошлого театрального сезона. Поэтому в новом сезоне хотим вернуться к тому, с чего все начиналось, вспомнить, кто мы есть. А мы театр. Где есть актеры и есть зрители. Где происходит обмен энергией здесь и сейчас", - говорится в сообщении.

44-й сезон открывается спектаклем без слов "Моменты / Momenti" от итальянского режиссера Маттео Спиацци. В спектакле от автора "Семейного альбома" зрители попадают в прошлое, чтобы через героев пройти путь от начала 1970-х до Оранжевой революции 2004-го. Артисты играют в масках, которые выглядят как лица стариков. Действие происходит в одном офисе. Произведение называют лучшим способом почувствовать изменения в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем старше лицо, тем оно выразительнее - итальянский режиссер

25 сентября состоится премьера от Стаса Жиркова - драма "Отец" с участием Олега Стефана и Ирины Мак. В октябре - физический театр по античным мотивам "Одиссей, возвращайся домой" от автора VIÑO Евгения Корняга. Ожидают премьеру от Тамары Труновой - "Гамлет". От харьковского режиссера кукольного и драматического театра Оксаны Дмитриевой - комедию-водевиль "Женитьба Фигаро". От режиссера "Поехать нельзя остаться" Тани Губрий - спектакль-сказку. Новинки от режиссера театра Алексея Лисовца, харьковского постановщика Александра Середина, еще одну постановку от Стаса Жиркова.

Также начнут проект, в рамках которого шеф-драматург театра Павел Арье будет работать с группой подростков, где будут исследовать, что такое театр в современном мире.

3-5 сентября пройдет Фестиваль памяти Эдуарда Митницкого "Пространство Мастера", где будут показаны знаковые спектакли - "Майн Кампф, или Носки в кофейнике", "Три сестры", "Море... Ночь... Свечи", а также состоятся обсуждения, круглые столы и вечер памяти.

Театр на левом берегу и в дальнейшем будет развивать совместные проекты с европейскими коллегами из Литвы, Беларуси, Германии, Чехии.

"Существует много искажений советского прошлого, - говорит режиссер спектакля "Моменты" Маттео Спиацци. - Мы не претендуем на абсолютно правдивое изложение истории. Показываем жизнь одного офиса как микрокосмоса. В повседневность конторы вмешиваются отголоски большого мира за стенами, политики. Спектакль рассчитан на разные поколения. Для зрителей старше 40 лет будет что вспомнить и с чем сравнить. А для молодежи открываем страницы истории. Но в основе всего - человечность.

У нас нет слов. Но это не пантомима. Она заменяет диалоги и монологи жестами. А мы ищем более изящный язык выразительности. Когда жест может означать нечто большее, чем слова. Спектакль является коллективным результатом. Обычно в театре принято исходить из текста. И потом вкладывать в него намерения режиссера, способности и таланты актеров. В этом случае мы начали с технической подготовки для работы в маске. Я проводил тренировки для актеров. А потом совместно создавали сюжет. Актеры сами искали свои образы, предлагали шутки, импровизации. Стали соавторами".

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