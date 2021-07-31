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суббота, 31 июля 2021 13:20

Чем старше лицо, тем оно выразительнее - итальянский режиссер
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В киевском Театре на левом берегу поставили спектакль без слов "Моменты". Покажут на открытии сезона, 25 августа.

"Двигаемся в ритме. Больше динамики", — говорит актерам итальянский режиссер Маттео Спьяцци. Играет бразильский танец "Ламбада". Артисты живо передвигаются на сцене. На них маски. События происходят в одном офисе с 1969 по 2004 годы.

Автор: Театр драмы и комедии на левом берегу
  Итальянский режиссер Маттео Спьяцци поставил уже второе представление в Киеве. "Моменты" покажут 25 августа в Театре на левом берегу
Итальянский режиссер Маттео Спьяцци поставил уже второе представление в Киеве. "Моменты" покажут 25 августа в Театре на левом берегу

"Существует много искажений советского прошлого, — Спьяцци вышел из зала пообщаться о постановке. - Мы не претендуем на абсолютно правдивое изложение истории. Показываем жизнь одного офиса как микрокосмоса. В повседневность конторы вмешиваются отголоски большого мира за стенами, политики. Спектакль рассчитан на разные поколения. Для зрителей старше 40 лет будет что вспомнить и с чем сравнить. А для молодежи открываем страницы истории. Но в основе всего - человечность.

У нас нет слов. Но это не пантомима. Она заменяет диалоги и монологи жестами. А мы ищем более изящный язык выразительности. Когда жест может означать нечто большее, чем слова. Спектакль является коллективным результатом. Обычно в театре принято исходить из текста. И потом вкладывать в него намерения режиссера, способности и таланты актеров. В этом случае мы начали с технической подготовки для работы в маске. Я проводил тренировки для актеров. А потом совместно создавали сюжет. Актеры сами искали свои образы, предлагали шутки, импровизации. Стали соавторами.

Автор: Театр драмы и комедии на левом берегу
  В 1990-е годы в офис приходит рэкетир в малиновом пиджаке, по сюжету. Спектакль "Моменты" покажут 25 августа в Театре на левом берегу
В 1990-е годы в офис приходит рэкетир в малиновом пиджаке, по сюжету. Спектакль "Моменты" покажут 25 августа в Театре на левом берегу

Независимо от возраста персонажа, маски выглядят как лица стариков. Это технический момент, потому что маска является инструментом выразительности. Чем старше лицо, тем оно выразительнее. Маска молодого человека, который не имеет морщин, остается статичной. А нам надо было, чтобы при повороте головы менялось и выражение лица персонажа. Пластилиновые маски проверяли на работу со светом. И только потом делали из папье-маше для представления. В общем изготовили 30 масок для двух составов. У каждого индивидуальная. Делалась под форму лица актера.

Моя мечта - привезти в Италию представление с украинскими актерами, показать, насколько здесь высокая планка театрального мастерства

Приехал в Украину с 5 студентами. Они поражены, насколько современная страна, влюбились в людей. Украина в большинстве итальянцев ассоциируется с женщинами, которые у нас работают экономками или нянями. Существует невидимый, но очень ощутимый барьер, который нас разделяет. Моя мечта - привезти в Италию представление с украинскими актерами, показать, насколько здесь высокая планка театрального мастерства. Чтобы наш театральный обмен был активен. Потому что для меня театр - это однозначно лучший путь вести беседу о человеческих ценностях вживую".

Автор: Театр драмы и комедии на левом берегу
  Сотрудники в офисе не только работают, но и находят свою любовь, по сюжету. Спектакль "Моменты" покажут 25 августа в Театре на левом берегу
Сотрудники в офисе не только работают, но и находят свою любовь, по сюжету. Спектакль "Моменты" покажут 25 августа в Театре на левом берегу

Исследовать историю итальянскому режиссёру помогала драматург Марина Смилянец.

"У Маттео была идея показать жизнь одного офиса за 30-40 лет, — рассказывает она. - Как внешние исторические события влияют на маленьких людей, которое всю жизнь проработали в одном месте. Начинаем со времен Брежнева, дальше Андропов, Черненко, перестройка, Чернобыль. И второе действие происходит во времена независимости Украины. Моей главной задачей было понять этот исторический период. Дать больше нюансов, которые можно использовать в действии. Которые будут понятны зрителям без слов. Смотрели архивные фотографии, фильмы, киножурнал "Фитиль". Это не "Служебный роман". У нас серьезная тема - советская пропаганда, КГБ, несвобода, в которой жили люди. Нет ностальгии по советскому прошлому. Показываем, какие это были страшные времена. Неслучайно приходим до Оранжевой революции 2004 года. Это было первое осознание борьбы за свободу. Когда люди решили бежать от советизации, пробовали отстаивать свою независимость, что-то изменить.

Нет ностальгии по советскому прошлому. Показываем, какие это были страшные времена

Маттео много знал из истории Советского Союза. Но для него многие факты были шоком. Как история с Чернобылем. Настолько абсурдно и страшно, что от людей так долго скрывали катастрофу. О запрете западных мелодий и литературы. Рассказывала ему про "музыку на костях", когда песни записывали на рентгеновские снимки. Думал. Удивлялся рэкетирам в малиновых пиджаках 1990-х. Говорил, такого не может быть, это не стиль, слишком кричаще. К каждому из периодов мы тщательно подбирали одежду, реквизит - магнитофоны, телефоны, лампы. Пытались быть максимально достоверными. Но это не документальное представление. Прежде всего оно о человеческих историях.

Автор: Театр драмы и комедии на левом берегу
  Каждая эпоха с 1969 по 2004 годы в спектакле "Моменты" находит отображается в бытовых вещах - портретах вождей, мебели, лампах, одежде. Представление покажут 25 августа в Театре на левом берегу
Каждая эпоха с 1969 по 2004 годы в спектакле "Моменты" находит отображается в бытовых вещах - портретах вождей, мебели, лампах, одежде. Представление покажут 25 августа в Театре на левом берегу

Для режиссера было важно, чтобы спектакль создавался актерами в импровизации. Предлагался образ, например, женщина из бухгалтерии. И дальше уже вместе придумывали, какой у нее рабочий день, настроение, с кем на работе какие отношения. Самые интересные идеи развивали. У нас все герои главные. Но есть человек, чья жизнь проходит в этом офисе. Это неоднозначный герой. Все время пытался быть, где удобно, посередине. И в этом офисе промелькнула вся его жизнь. Перед смертью у него происходит переосмысление, что сделал, на что тратил свое время. Недаром название спектакля - "Моменты". Потому что в конце жизни мы вспоминаем только самое важное - влюбленности, разочарования, знакомство с новыми или потерю старых друзей".

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Автор: Театр драмы и комедии на левом берегу
  Актеры в спектакле "Моменты" играют в масках из папье-маше. Представление покажут 25 августа в Театре на левом берегу
Актеры в спектакле "Моменты" играют в масках из папье-маше. Представление покажут 25 августа в Театре на левом берегу

Актриса Марина Климова играет в спектакле двух персонажей.

"Моя первая героиня - начальница. Активистка, — рассказывает. - Много работает с бумагами, раздает указания. Женщина-огонь! И у нее случится роман, любовный треугольник. Вторая - новая секретарша с 1990-х. Устраивают ее на эту должность бандиты. В маске работать сначала было страшно. Нас такому не учили в университете. Ничего не видно по сторонам, только прямо. Было много тренингов на ощущение своего тела и пространства. Что делать, когда не видишь партнеров рядом, куда правильно повернуть голову. Поэтому теперь на сцене чувствую себя свободно. Маска не тяжелая. В ней можно нормально дышать. Мы все сблизились на репетициях. Смогли создать свою атмосферу".

Итальянский режиссер Маттео Спьяцци специализируется на современной Commedia dell'Arte - "Комедии масок". Это вид народного театра, спектакли которого создаются методом импровизации. В Украине это уже второй спектакль постановщика. Первый - "Семейный альбом / Album di Famiglia", премьера которого состоялась в Театре на левом берегу в 2019 году. Представление стало лучшей поисково-экспериментальным спектаклем фестиваля-премии GRA-2019.

Автор: Марина Непийвода
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