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среда, 10 октября 2018 18:46

Tayanna вернула лето в сочном клипе

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Tayanna вернула лето в сочном клипе
Клип снимали на пляже. ФОТО: YouTube

Украинская певица Tayanna выпустила клип на новую песню "Фантастическая женщина".

Ролик сняли на три телефона. По словам продюсера певицы Алана Бадоева, это "помогло достичь максимального растворения артиста в видеоклипе". "Каждый раз, когда я наблюдаю за Tayanna в жизни, по-настоящему влюбляюсь в нее, ее органику и харизму. И мне хотелось создать видео, которое максимально подчеркнет ее такую, какая она есть, если не позирует перед камерами. Поэтому я облегчил задачу и использовал телефоны, что-то привычное, то, что мы используем в жизни, то, что не заставляет смущаться", - рассказал Бадоев на официальной странице Таянни.

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После премьеры композиции "Фантастическая женщина" певица запустила флешмоб в соцсетях: она предложила женщинам рассказать об их достижениях и "суперсилах".

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