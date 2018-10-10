Tayanna вернула лето в сочном клипе

Клип снимали на пляже. ФОТО: YouTube

Украинская певица Tayanna выпустила клип на новую песню "Фантастическая женщина".

Ролик сняли на три телефона. По словам продюсера певицы Алана Бадоева, это "помогло достичь максимального растворения артиста в видеоклипе". "Каждый раз, когда я наблюдаю за Tayanna в жизни, по-настоящему влюбляюсь в нее, ее органику и харизму. И мне хотелось создать видео, которое максимально подчеркнет ее такую, какая она есть, если не позирует перед камерами. Поэтому я облегчил задачу и использовал телефоны, что-то привычное, то, что мы используем в жизни, то, что не заставляет смущаться", - рассказал Бадоев на официальной странице Таянни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tayanna спела о выдворении Саакашвили

После премьеры композиции "Фантастическая женщина" певица запустила флешмоб в соцсетях: она предложила женщинам рассказать об их достижениях и "суперсилах".