Тарас Тополя рассказал, как лысый дядя повлиял на его музыкальные пристрастия

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя не прекращает удивлять. Он с легкостью может сыграть "Симфонию №5" Бетховена на скрипке. Свои умения фронтмен показал в программе Нового канала "Дети против звезд".

За кулисами шоу певец рассказал Gazeta.ua, почему в детстве он выбрал этот музыкальный инструмент, о своих детских мечтах, и как готовился к батлу.

Автор: Пресс-служба Нового канала Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя может сыграть Бетховена на скрипке

В программе "Дети против звезд" вы соревнуетесь в индивидуальном батле на скрипке. Как часто приходится играть на этом музыкальном инструменте?

Скрипку в руки я беру крайне редко. На выступлениях группы мы не используем этот инструмент. Он ждет своего часа, когда решимся на полноценную симфоническую программу. Тогда скрипка будет использоваться мной однозначно. Пока же я беру ее только для того, чтобы принять участие в каких-то программах и удивить телезрителя.

Вы посещали музыкальную школу по классу скрипки. Почему выбрали именно этот инструмент?

Когда мне было 6 лет, я увидел по телевизору, как играет симфонический оркестр. На переднем плане, прямо перед камерой, сидел лысый дядя. Он играл первую скрипку. Мне очень понравилось то, что происходило в телевизоре, и то, что делал этот музыкант. Я просто показал маме, что хочу, как и этот дядя, играть на таком инструменте. Она отвела меня в музыкальную школу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В самом романтическом клипе "Антитела" использовали домашнее видео

По правилам конкурса, вам нужно угадывать мелодии на видео без звука. Как вы готовились к конкурсу?

Если честно, вообще не готовился. Просто обновил в памяти некоторые классические произведения, которые могут прозвучать сегодня.

Скрипка, на которой вы играете в батле, ваша?

Нет, это не мой инструмент. Собственную скрипку я отдал педагогу Аси Витальевне Калиниченко. Она передала ее мальчику, он учится играть на ней.

Помните, кем вы мечтали стать в детстве?

Мечтал стать артистом и петь в группе. В старших классах школы собрал свой первый коллектив, который назвал "Антитела" ..

Программа "Дети против звезд" транслируют по средам в 19:00 на Новом канале.

В сети появилось видео с участием известных украинцев. Оно посвящено Дню достоинства и свободы. Ролик распространило Министерство культуры, молодежи и спорта.