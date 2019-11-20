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среда, 20 ноября 2019 12:42

В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню Достоинства и Свободы

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В компании киборга и лидера &quot;Бумбокса&quot;. Украинцы сняли видео ко Дню Достоинства и Свободы
"Свобода - продолжать бороться и взаимопомощь", - говорится в ролике.

В сети появилось видео с участием известных украинцев. Оно посвящено Дню Достоинства и Свободы.

Ролик распространило Министерство культуры, молодежи и спорта.

В видео снялись в частности киборг Руслан Боровик, узник Кремля Владимир Балух, режиссер Ахтем Сеитаблаев, ученый и узник российских боевиков на Донбассе Игорь Козловский, вдова Героя Украины Олега Михнюка Ирина, голкипер Александр Шовковский, лидеры групп "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и "Антитіла" Тарас Тополя, художник Александр Ройтбруд, олимпийский чемпион Александр Абраменко, журналист Юрий Макаров.

"Свобода - никогда не терять достоинство. Взаимопомощь, честь, оставаться самим собой, не бояться говорить правду, продолжать бороться", - говорится в ролике.

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21 ноября Украина будет отмечать День Достоинства и Свободы.

На Аллее Героев Небесной Сотни состоятся торжественные мероприятия. На Майдане Независимости (со стороны Главпочтамта) откроется фотовыставка "Два века - одна война".

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