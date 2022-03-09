Тарас Григорьевич с Javelin: как украинцы в сети отмечают Шевченковские дни

Фото: Facebook

9-10 марта в Украине традиционно отмечаются Шевченковские дни. Из-за военного состояния торжества ко дню рождения культового украинского поэта, прозаика, художника, борца за свободу Украины Тараса Шевченко - к сожалению, не смогли состояться офлайн. Зато в сети украинцы активно поздравляют друг друга с днем ​​рождения великого Кобзаря, цитируют Шевченко и изображают его воином ВСУ – защитником Украины.

Gazeta.ua собрала самые интересные изображения Тараса Шевченко 2022 года.

Художница, автор кота Инжира Елена Павлова изобразила "кобзаря" с оружием Javelin, которым украинская армия активно уничтожает танки противника.

"Борітеся — поборете! З днем народження, Тарасе Григоровичу!" - подписала художница цитатой Шевченко.

Кобзаря с оружием изобразил художник Александр Грехов. Тарас Шевченко на его рисунке – в знаменитой смушевой шапке, как на поздних портретах.

"208 років від дня народження Тараса Шевченка", - написав Грехов.

Шевченко в военной форме запостили на странице Министерства культуры и информационной политики Украины. К изображению добавили стихотворение поэта "Заповіт".

Художник-муралист Андрей Пальваль запечатлел фото своей стенописи с изображением Шевченко и прибавил куплет поэта.

Думи мої, думи мої,

Лихо мені з вами!

Нащо стали на папері

Сумними рядами?..

Чом вас вітер не розвіяв

В степу, як пилину?

Чом вас лихо не приспало,

Як свою дитину?..

Т. Шевченко

1840.

Изображение Шевченко в форме под украинским флагом опубликовал нардеп Василий Мокан.

"9 марта – 208 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко ✊

"А люде виростуть. Умруть

Ще незачатиє царята...

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі"

Ілюстрація - полтавського художника Юрія Шаповала із серії картин "Григорович" - написал Мокан.

Портрет молодого Шевченко запостила поэтесса, одна из организаторов фестиваля "ШеФест" Богдана Гайворонская. Она находилась в городе Буча во время обстрелов. Пост посвятила страшным событиям, которые пережила лично.

"Выходя из Бучи, я надела шефестовский свитер с молодым Тарасом в желтом сердечке. В нем я спала, ела, убегала. Он был моим талисманом. Он пропитан костром, на котором готовилась еда во дворе, пропитанный моим страхом и молитвами.

Сегодня мой Шевченко таков.

Мы должны сделать все, чтобы будущие поколения украинцев не пережили то, что мы.

Верим в победу.

С днем ​​рождения, Ше", - написала Богдана Гайворонская.

Тараса Шевченко с ружьем под сине-желтым флагом запостил писатель Сергей Пантюк.

"С Днем рождения, Отец Тарас!" – написал он.

Пост ко дню рождения Шевченко сделала в Facebook театральная критик Ирина Чужинова.

"И хотя я до сих пор никак не пойму, почему ДР Леси мы отмечаем по старому стилю, а ДР Тараса по новому... но тем не менее:

Так называемый "монолог колонизатора" из поэмы "Кавказ". Время прошло – нарратив не изменился:

А зате!

Якби ви з нами подружили,

Багато б дечому навчились!

У нас же й світа, як на те —

Одна Сибір неісходима,

А тюрм! а люду!.. Що й лічить!

Од молдованина до фіна

На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує!

(работы из серии "Квантовий стрибок Шевченка", автор Олександр Грехов), - написала Чужинова.

Автор: Facebook Художник Александр Грехов создал серию портретов Шевченко в разных современных образах

Автор: Facebook Ко дню рождения Шевченко украинцы постятся точные цитаты Кобзаря

Художники создают плакаты, поднимающие боевой дух украинцев в войне против захватнической России. Авторы плакатов воспевают мужество ВСУ и ТРО и высмеивают нелепость оккупантов.