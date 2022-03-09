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среда, 09 марта 2022 12:08

Тарас Григорьевич с Javelin: как украинцы в сети отмечают Шевченковские дни
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Тараса Шевченко подали в современном образе
Фото: Facebook
Художница Елена Павлова изобразила шевченко с Джавелином
Ко дню рождения Кобзаря в сети создали портреты Шевченко в военной форме
Ко дню рождения Шевченко украинцы постятся точные цитаты Кобзаря
Ко дню рождения Кобзаря в сети создали портреты Шевченко в военной форме

9-10 марта в Украине традиционно отмечаются Шевченковские дни. Из-за военного состояния торжества ко дню рождения культового украинского поэта, прозаика, художника, борца за свободу Украины Тараса Шевченко - к сожалению, не смогли состояться офлайн. Зато в сети украинцы активно поздравляют друг друга с днем ​​рождения великого Кобзаря, цитируют Шевченко и изображают его воином ВСУ – защитником Украины.

Gazeta.ua собрала самые интересные изображения Тараса Шевченко 2022 года.

Художница, автор кота Инжира Елена Павлова изобразила "кобзаря" с оружием Javelin, которым украинская армия активно уничтожает танки противника.

"Борітеся — поборете! З днем народження, Тарасе Григоровичу!" - подписала художница цитатой Шевченко.

Кобзаря с оружием изобразил художник Александр Грехов. Тарас Шевченко на его рисунке – в знаменитой смушевой шапке, как на поздних портретах.

"208 років від дня народження Тараса Шевченка", - написав Грехов.

Шевченко в военной форме запостили на странице Министерства культуры и информационной политики Украины. К изображению добавили стихотворение поэта "Заповіт".

Художник-муралист Андрей Пальваль запечатлел фото своей стенописи с изображением Шевченко и прибавил куплет поэта.

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?..
Т. Шевченко
1840.

Изображение Шевченко в форме под украинским флагом опубликовал нардеп Василий Мокан.

"9 марта – 208 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко ✊

"А люде виростуть. Умруть
Ще незачатиє царята...
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі"
Ілюстрація - полтавського художника Юрія Шаповала із серії картин "Григорович" - написал Мокан.

Портрет молодого Шевченко запостила поэтесса, одна из организаторов фестиваля "ШеФест" Богдана Гайворонская. Она находилась в городе Буча во время обстрелов. Пост посвятила страшным событиям, которые пережила лично.

"Выходя из Бучи, я надела шефестовский свитер с молодым Тарасом в желтом сердечке. В нем я спала, ела, убегала. Он был моим талисманом. Он пропитан костром, на котором готовилась еда во дворе, пропитанный моим страхом и молитвами.
Сегодня мой Шевченко таков.
Мы должны сделать все, чтобы будущие поколения украинцев не пережили то, что мы.
Верим в победу.
С днем ​​рождения, Ше", - написала Богдана Гайворонская.

Тараса Шевченко с ружьем под сине-желтым флагом запостил писатель Сергей Пантюк.

"С Днем рождения, Отец Тарас!" – написал он.

Пост ко дню рождения Шевченко сделала в Facebook театральная критик Ирина Чужинова.

"И хотя я до сих пор никак не пойму, почему ДР Леси мы отмечаем по старому стилю, а ДР Тараса по новому... но тем не менее:
Так называемый "монолог колонизатора" из поэмы "Кавказ". Время прошло – нарратив не изменился:

А зате!
Якби ви з нами подружили,
Багато б дечому навчились!
У нас же й світа, як на те —
Одна Сибір неісходима,
А тюрм! а люду!.. Що й лічить!
Од молдованина до фіна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!
(работы из серии "Квантовий стрибок Шевченка", автор Олександр Грехов), - написала Чужинова.

Автор: Facebook
  Художник Александр Грехов создал серию портретов Шевченко в разных современных образах
Художник Александр Грехов создал серию портретов Шевченко в разных современных образах

Также в сети популярен рисунок, на котором Тарас Шевченко изображен рядом с турецким беспилотником "Байрактар", активно использующим Украину для защиты от страны-оккупанта России.

Автор: Facebook
  Ко дню рождения Шевченко украинцы постятся точные цитаты Кобзаря
Ко дню рождения Шевченко украинцы постятся точные цитаты Кобзаря

Художники создают плакаты, поднимающие боевой дух украинцев в войне против захватнической России. Авторы плакатов воспевают мужество ВСУ и ТРО и высмеивают нелепость оккупантов.

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