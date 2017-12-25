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понедельник, 25 декабря 2017 13:33

Танцуют все: на видео показали танцы из фильмов 2017 года

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Танцуют все: на видео показали танцы из фильмов 2017 года
Танцуют все: В одном видео показали танцы из фильмов 2017 года. Фото - birdinflight.com

Американский видеоблоггер Джейкоб Т. Суинни (Jacob T. Swinney) опубликовал видео, в котором смонтированы фрагменты танцев из фильмов, вышедших в 2017 году.

Видеоряд сопровождается рок-н-ролльной композицией 1950-х американцев The Champs "Tequila".

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Менее чем за четыре минуты в видео показали фрагменты из более 20 фильмов. Автор использовал картины разных жанров - от романтических комедий до хоррора.

В ролике - герой "Стражи галактики 2" крошечный Грут, Рианна в образе стриптизерши в "Валериана и городе тысячи планет", Кевин из картины "Сплит", герой хоррора "Оно" - жуткий клоун Пеннивайз.

Cinema 2017: The Dance from Jacob T. Swinney on Vimeo.

Также в видео использованы фрагменты из фильмов "Назови меня своим именем", "Фокстрот", "История призрака", "Телефонная линия", "Проект" Флорида "," Песнь Песней "," Квадрат "," Гадкий я 3 "," На драйве "и другие.

Ранее Джейкоб Т. Суинни выложил на своем канале в Vimeo видео, в котором сравнил первые и последние кадры знаменитых фильмов. По словам автора, начальные и финальные кадры в некоторых кинолент поразительно похожи.

Посольство Великобритании оригинально поздравило украинцев с новогодне-рождественскими праздниками.
Представители посольства сняли видео, где использовали язык емодзи, и разместили его на страницу British Embassy, Kyiv в Фейсбук.

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