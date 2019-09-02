Танцевали со школьниками, били хулиганов: "Грибы" удивили клипом

Grebz показали новый клип к началу учебного года. Фото: Youtube

Группа Grebz после 2-летнего перерыва начал выступать в обновленном составе и порадовал поклонников новым клипом.

Видео приурочили началу нового учебного года.

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Ролик снимали в школе. Участники группы сидели в кабинете директора, танцевали с учениками хип-хоп и брейк, разрисовывали доску и били местных хулиганов.

Украинская андеграунд-группа "Грибы", которая 2 года назад сообщила о завершении концертной деятельности, вернулась к творчеству, но с новым названием. Теперь группа называется Grebs.