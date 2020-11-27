Святослав Вакарчук презентовал клип на дебютную песню нового проекта

Видео к песне режиссер Александр Коршак символически снял в оранжерее. Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Вышла первая песня нового музыкального проекта Святослава Вакарчука "Оранжерея".

Клип на дебютную песню под названием "Знову" Вакарчук презентовал в Facebook.

"Мы записали ее еще в работе над альбомом "Океана Эльзы", но поняли, что это одна из тех песен, у которых интересна своя судьба, потому что они записаны с двумя гитаристами, которые не являются гитаристами. Дело в том, что наш бас-гитарист Денис и клавишник Милош взяли не свои инструменты: они сыграли на акустических гитарах, я же сыграл на фортепиано. Мы почувствовали, что в этом есть определенная энергия, достойная быть записанной в отдельном проекте", - говорит Вакарчук.

Стоит заметить, что видео к песне режиссер Александр Коршак символически снял в оранжерее столичного национального комплекса ВДНХ.

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Ранее музыкант анонсировал новый проект, для которого решил использовать карантинное время и записать песни, которые не попадают в альбомы "Океана Эльзы". Проект назвали "Оранжерея". Исполнители Милош Елич и Денис Дудко будут играть на акустических гитарах, Денис Глинин на акустических ударных инструментах и перкуссии. Вакарчук будет играть на мелотроне. Планируют добавить женский вокал.