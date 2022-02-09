Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина

День святого Валенитина – еще один повод признаться в любви своей половинке. В Киеве есть топовые романтические места – для многих пар они знаковые – здесь состоялись первые свидания и поцелуи. Поэтому в этот праздник можно прогуляться по Мосту любви, заселфится на фоне влюбленных фонарей на майдане Независимости или признаться в любви у Стены признаний на Ярославском Валу. Или же пройдитесь по собственному маршруту любви.

Можно попробовать максимально воспроизвести первое свидание – надеть похожую одежду, сделать фото в таких же ракурсах или даже обновить обеты. Это особенно подойдот парам, которые давно уже вместе.

Gazeta.ua подобрала яркие варианты, как можно отпраздновать День влюбленных в столице или в ее окрестностях.

Романтические мероприятия

В столице пройдет ряд тематических событий, которые помогут влюбленным незабываемо отметить День святого Валентина. Парам следует заранее приобрести билеты, ведь на них сейчас большой спрос.

"День Валентина под звездным небом Планетария" – эксклюзивная шоу-программа для создания романтического настроения. Посетители смогут отправиться в увлекательное путешествие в самые загадочные созвездия Вселенной под одним из крупнейших куполов в Европе. Также присутствующих ожидают интересные сюрпризы, розыгрыш подарков и угощение шампанским.

Стоимость билета – 1000-1200 грн.

Где: ул. Большая Васильковская, 57

Время: 14 февраля 0 17:30, 19:00, 20:30

Автор: www.pexels.com

"Самый романтичный подпольный стендап" – прекрасная возможность познакомиться с новым украинским юмором. Этот вечер запомнится забавными шутками и веселым смехом. Публику будут развлекать Свят Загайкевич – основатель "Подпольного стендапа", Сергей Липко – победитель шоу "Рассмеши комика", Настя Дерская – участница шоу "Женский квартал", Антон Тимошенко – победитель "Рассмеши комика" и Юрий Коломиец – победитель бесчисленного количества подпольных стендап-вечеринок.

Стоимость билетов – 300-500 грн.

Где: ул. Васильковская, 1 (Национальный центр А. Довженко, сцена 6)

Время: 14 февраля в 19:30

"Волшебный вечер с классикой" – концерт в День влюбленных в Доме Архитектора. В программе – романтическая музыка от выдающихся композиторов Штрауса, Чайковского, Грига и других. Дополнением к музыкальному вечеру станет анимация в исполнении Ангелины Золотой.

Стоимость билетов – 280-600 грн.

Где: ул. Бориса Гринченко, 7

Время: 14 февраля в 19:00

"Комедия о нежном сердце" – классический водевиль о трудностях любви в Театре на Михайловской. Зрителя ждут танцы, песни, забавные ситуации и атмосфера старинного Львова в театре в центре Киева. Спектакль настроит романтическое настроение и создаст праздничную атмосферу.

Стоимость – 400 грн.

Где: ул. Михайловская, 24

Время: 14 февраля, 19:00

СПА-отдых за городом

Несмотря на то, что в этом году праздник влюбленных выпадает на рабочий день, пара может себе организовать хотя бы один релакционный вечер за городом. Отдых на природе поможет забыть городские заботы и быстро восстановиться эмоционально. В зависимости от предпочтения можно выбрать расслабляющие спа-процедуры, релакс в бане или бассейне.

Автор: www.pexels.com



Гранд Адмирал резорт энд СПА – гостиничный комплекс со спа, барами, ресторанами и бассейнами. Заведение расположено вблизи соснового леса, территория облагорожена и ухожена. Природа вокруг поможет вам отвлечься от городской суеты и насладиться компанией любимого человека. В комплексе есть крытый бассейн, шесть разнотипных бань и саун, джакузи на открытом воздухе, японские купели, контрастные дорожки и ведро-водопад.

Стоимость зависит от выбранных услуг.

Где: ул. Варшавская, 116, Ирпень

Время: 14 февраля, с 15:00 до 23:00

Дачная гостиница "Глебовка" – загородный комплекс, расположенный в лесной зоне возле Киевского моря. Кроме прекрасной природы, здесь можно насладиться и немалым перечнем спа-процедур и программ, некоторые из которых рассчитаны на двоих. Также есть огромный выбор массажей для лица и тела. В загородном комплексе есть фитнес-зал, бассейны и сауны. Есть возможность заказать отдельный бассейн для семьи. Территория заведения облагорожена, имеет выход к морю.

Стоимость зависит от выбранных услуг.

Где: урочище Зеленый Бор, 9. с. Белая Церковь. Вышгородский район

Время: с 9:00 до 20:00

Центр спа "Шамбала" – приятное место под Киевом для релакса и отдыха от города. Есть спа-зона с бассейном, соляной комнатой, баней и сауной с видом на парк. Экзотики добавляет индийский колорит – большинство процедур именно по азиатским методикам. А релакс-музыка и ароматы создают неповторимую атмосферу Востока. В заведении есть ресторан с классическим и вегетерианским меню.

Стоимость зависит от выбранных услуг.

Где: ул. Свободы, 67, с. Рожны, Броварской район

Время: с 9.30 до 20.00

Свидание на высоте

Устройте себе особое свидание на высоте, ведь любовь – это то чувство, которое возносит к небесам. Поднимитесь на колокольню Софиевского или Михайловского собора, чтобы полюбоваться панорамой города, или покатайтесь на смотровом колесе на Контрактовой площади. Прогулку завершите уютным ужином в любимом ресторане или же найдите новое романтическое место. Обязательно заранее забронируйте столик, ведь на День святого Валентина будет ажиотаж.

"За двумя зайцами" – классически оформленный ресторан украинской кухни с региональными блюдами, баром и живой музыкой. Заведение расположено на Андреевском спуске в лучших традициях еще старого Киева с атмосферой начала ХХ ст.

Где: Андреевский спуск, 34

Время: с 10:00 до 23:00

"Монтекки & Капулетти" – просторный, оформленный в теплых тонах ресторан итальянской кухни, где подают пасту, пиццу, мясо и морепродукты. Само название заведения настраивает на романтический лад, ведь это фамилии самой известной в мире влюбленной пары, героев Шекспира – Ромео и Джульетты.

Где: улица Евгения Коновальца, 36-В

Время: с 10:00 до 23:00

"Панорама Клаб" – ресторан высокой кухни с непревзойденным панорамным видом на столицу. Сдержанность и изысканность в интерьере, авторская кухня, большой выбор мировых вин и уютная атмосфера – особенности, отличающие заведение от других. Ресторан находится при гостинице "Днепр".

Где: ул. Крещатик, 1/2

Время: с 12:00 до 23:00

Автор: www.pexels.com

Уютный вечер дома

Праздничную атмосферу влюбленные могут самостоятельно создать дома. Устроить уютный ужин, просмотреть общие фотографии или видеозапись своей свадьбы или других памятных дат. Женатые пары могут символически обновить свои обеты. Хорошим продолжением вечера станет просмотр романтических фильмов.

"Зависнуть в Палм-Спрингс" – фантастическая комедия о временной петле. Главный герой Найлз приезжает на свадьбу из-за своей надоедливой девушки. Там он попадает в петлю времени и с тех пор бесконечное количество раз переживает день свадьбы. Соответственно, постоянно веселится, нежится на солнце и развлекается по полной. Впоследствии к нему присоединяется сестра невесты Сара. Теперь у этого дуэта вечное лето в Палм-Спрингсе, развлечения и возможность делать все, что вздумается. После ряда общих похождений Найлз влюбляется в Сару, но после ссоры она исчезает. Смогут ли они найти способ быть вместе?

"До встречи с тобой" – мелодрама, которая заставит поверить в искреннюю любовь и задуматься о настоящих ценностях в жизни. Главная героиня Луиза, роль которой сыграла Эмилия Кларк, не любит свою работу и парня Патрика. Увольнение кардинально изменяет ее жизнь. В поисках вакансии она устраивается сиделкой к мужчине с инвалидностью – Уильяму Трейну. Он молод, красив и богат, но трагическая авария лишила его возможности передвигаться самостоятельно. Уильям навсегда останется прикованным к инвалидной коляске. Поэтому главный герой теряет интерес к жизни. Знакомство с яркой и неординарной Луизой переворачивает все с ног на голову. Герои влюбляются друг в друга, но смогут ли стать счастливыми?

Хотя эта мелодрама содержит много комедийных эпизодов, будьте готовы к тому, что моментами захочется плакать от сострадания к героям.

"Любимый из будущего" – романтическая комедия о 21-летнем юноше, который умеет путешествовать во времени, изменять свое прошлое и улучшать будущее. Такой фантастической способностью обладают все мужчины в его семье. Главный герой Тим решает использовать свои сверхспособности в личных интересах. Тем более, что у него есть весомый повод – первое свидание с любимой девушкой прошло не так, как бы хотелось. И теперь у Тима есть возможность попытаться исправить ситуацию.

Он искренне верит, что любовь не всегда возникает с первого взгляда, а значит, у него есть все шансы понравиться своей любимой. Герой намерен перемещаться во времени и повторять их первое свидание, пока чувства не станут взаимными. Однако однажды несчастный случай обрывает временную петлю, и Тим должен снова одержать победу над временем.

Быстрые свидания для тех, кто до сих пор в поиске любви

Если до сих пор не нашли пары, не стоит расстраиваться. В Киеве устроят бесплатные скорые свидания 12, 13 и 14 февраля. Всем желающим нужно зарегистрироваться и выбрать удобный день и время. На свидании девушки будут сидеть за отдельными столами. Мужчины по очереди будут подсаживаться к каждой. На разговор дается только 5-7 мин. После мини-свидания участники будут отмечать в анкете, кто понравился, а вечером получают контакты тех, с кем была взаимность.

Бесплатно.

Где: Спортивная площадь, 1 (ТРЦ Гулливер, 5 этаж)

Время: 14 февраля в 18:00, 19:00 и 20:00

Поиск второй половинки в канун Дня святого Валентина

В заведении "Пироги и Друзья" (метро Театральная) начнется романтическая встреча ко Дню влюбленных в реале. Организаторы и участники планируют читать стихи и "гадать". На встречу ждут поэтов, влюбленных и тех, кто в поиске любви.

Вход бесплатный.

Где: ул. Пушкинская, 20-а

Время: 12 февраля, 19:00.

С 10 февраля в прокат выходит романтическая комедия с Дженнифер Лопес в главной роли. Фильм о поп-звезде, которая, разочаровавшись в любви, решает выйти замуж за первого же незнакомца. Случайно им оказывается застенчивый учитель математики. Пара женится на сцене во время концерта певицы перед миллионами фанатов. Однако, чтобы стать настоящими супругами, им нужно пройти не одно испытание.