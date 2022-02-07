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Романтическая комедия с Дженнифер Лопес и приключенческий экшн с Антонио Бандерасом - самые громкие фильмы, выходящие в прокат 10 февраля

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С 10 февраля украинские киноманы смогут насладиться целым рядом новых фильмов на любой вкус. На этой неделе в прокат выходит приключенческий экшн с Антонио Бандерасом "Неизведанное", а также криминальный триллер "Смерть на Ниле" по мотивам произведения Агаты Кристи. Любителям романтических лент в канун Дня святого Валентина стоит посмотреть фильмы о любви "Выйду за тебя" с Дженнифер Лопес в главной роли и "Париж, я люблю тебя". А семьям с детьми подойдет приключенческий мультфильм "Стражи терракоты".

Gazeta.ua сделала обзор кинопремьер на этой неделе.

"НЕИЗВЕДАННОЕ"

Приключения-экшн с Антонио Бандерасом, Марком Уолбергом и Томом Голландом в главных ролях. Фильм сняли по мотивам одной из самых известных компьютерных игр "Неизведанное". К неутомимому искателю приключений Натану Дрейку попадает загадочный артефакт. Именно он может привести молодого авантюриста к острову, где спрятаны желанные сокровища. Но чтобы их найти, главного героя ждут увлекательные приключения и опасные препятствия. Стоят ли таких усилий эти сокровища?

Цена зависит от сети кинотеатра.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 10 февраля

"СМЕРТЬ НА НИЛЕ"

Криминальный триллер по одноименному роману Агаты Кристи о гениальном детективе Эркюле Пуаро. Фильм является продолжением "Убийства в "Восточном экспрессе" 2017 года. Отправляясь в путешествие по Египту, детектив сталкивается с состоятельной наследницей Линнет, которая недавно вышла замуж за любимого своей подруги Жаклин. Покинутая девушка преследует молодых супругов. Именно она подпадает под подозрение, когда находят мертвую Линнет - виновницу любовного треугольника. Пуаро должен раскрыть хладнокровное преступление и передать виновного правосудию.

Цена зависит от сети кинотеатра.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 10 февраля

"ВЫЙДУ ЗА ТЕБЯ"

Романтическая комедия с Дженнифер Лопес в главной роли. Фильм о латиноамериканской поп-звезде Каталине Вальдес, которая узнает об измене жениха и партнера по сцене Бастиана. Разочаровавшись в любви, Каталина решает отомстить бывшему бойфренду и отваживается на безумный поступок - выйти замуж за первого же незнакомца. Собирается это сделать на своем концерте в прямом эфире. Случайно этим счастливчиком оказывается застенчивый учитель математики Чарли Гилберт. Вместе их ждут забавные испытания супружеской жизни. Но справится ли пара с этим вызовом и останется ли вместе?

Цена зависит от сети кинотеатра.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 10 февраля

"ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ"

Романтическая комедия для аудитории 16+. Этот фильм - мозаика из 18 историй о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в разных округах Парижа. Парень влюбляется в девушку, но упускает возможность познакомиться. Мужчина планирует развестись с женой, но она показывает ему результаты обследования - последняя стадия рака...

Фильм создан еще в 2006 году, в прокате будет в течение недели.

Цена зависит от сети кинотеатра.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 10 февраля

"СТРАЖИ ТЕРРАКОТЫ"

Фэнтезийный анимационный боевик о многовековой войне между часовыми Терракоты и магическими существами Ониксами. Как-то один храбрец решает стать настоящим воином - для этого должен поймать живого Оникса. Ища загадочное существо, он встречается с очаровательной девушкой. Общая цель сближает героев и между ними возникают не только дружеские чувства. Вместе они решают раскрыть тайну постоянных нападений загадочных существ.

Источником вдохновения для сюжета стала так называемая терракотовая армия - археологическая памятка древнего Китая. Она включает около 8 тыс. скульптур воинов в полный рост. Это самое большое собрание терракотовых скульптур в мире.

Цена зависит от сети кинотеатра.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 10 февраля

В феврале стриминговые сервисы запустили топовые фильмы и сериалы. Посмотреть обзор самых знаменитых новинок можно здесь.

Для любителей активного отдыха Gazeta.ua предлагает подборку выставок в столице. Художественные чудовища Марии Примаченко можно посмотреть в Национальному музее Тараса Шевченко, ранние работы художников-монументалистов Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко - в НАИИА, а экспозицию "Красный шум", посвященную советскому давлению, - в Музее истории города Киева.

Автор: Василина Копитко
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Дата
08
февраля

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