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четверг, 04 июля 2019 13:00

Страшные сказки: итальянский режиссер снял "Пиноккио"

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Вышел трейлер итальянского фильма "Пиноккио" в жанре сказки для взрослых. Главную роль исполнил Роберто Бениньи, звезда картины "Жизнь прекрасна". Постановщиком выступил Маттео Гарроне. Премьера состоится 25 декабря.

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Режиссер старался придерживаться реализма, а потому сделал Пиноккио похожим на распространенную в Италии сувенирную продукцию. "История всегда казалась мне знакомой, как будто Пиноккио проник в мое воображение настолько сильно, что следы его приключений можно заметить во всех моих фильмах", - рассказывает Гарроне.

Режиссер уже работал в жанре темного фэнтези. Лента "Страшные сказки" 2015 ujlf была поставлена по произведениям Джамбатиста Базиле. Тот писал пугающие истории, которые впоследствии в обработке братьев Гримм и Шарля Перро стали известны на весь мир. Среди них "Спящая красавица", "Кот в сапогах", "Золушка". Маттео Гарроне своими фильмами пытается вернуть времена, когда сказки были жестокими и кровавыми.

Автор: imdb.com
  Маттео Гарроне 2 раза получал гран-при Каннского МКФ - в 2008 и 2012
Маттео Гарроне 2 раза получал гран-при Каннского МКФ - в 2008 и 2012

Исполнитель главной роли Роберто Бениньи уже играл в кино о Пиноккио. В 2002-м он самостоятельно поставил картину и сыграл там ожившую куклу. Тогда это могло стоить итальянцу карьеры - фильм провалился в прокате и собрал исключительно негативные отзывы. Бениньи получил "Золотую малину", как худший актер года. Бюджет картины составлял € 40 млн, что было абсолютным рекордом для Италии.

Автор: imdb.com
  В фильме 2002 Бениньи играл Пиноккио, а в картине 2019-го - его создателя
В фильме 2002 Бениньи играл Пиноккио, а в картине 2019-го - его создателя

Одну из ролей в фильме "Пиноккио" исполнила француженка секс-символ Марина Вакт. В 2013-м после ее триумфальной роли в картине Франсуа Озона "Молода и прекрасна" актрису признавали перспективной. Вакт даже номинировалась на соответствующую награду Каннского кинофестиваля. С тех пор француженка сыграла лишь в одном заметном фильме - "Двуличный любовник" в 2017-м.

Автор: imdb.com
  Марина Вакт известна по роли старшеклассницы, что занимается сексом за деньги. "Молода и прекрасна", реж. Франсуа Озон
Марина Вакт известна по роли старшеклассницы, что занимается сексом за деньги. "Молода и прекрасна", реж. Франсуа Озон
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04
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