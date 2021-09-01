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среда, 01 сентября 2021 15:00

Стихотворение Жадана опубликовали в New York Times Magazine

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Стихотворение Жадана опубликовали в New York Times Magazine
Для New York Times стихотворение отобрал американский поэт и юрист Реджинальд Дуэйн Беттс. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

В американском издании New York Times Magazine опубликовали перевод стихотворения украинского писателя 47-летнего Сергея Жадана.

Стихотворение доступно в печатной версии журнала и онлайн. На английский его перевели американская переводчица, режиссер украинского происхождения Вирляна Ткач и американская поэтесса Ванда Фиппс. Перевод получил название Headphones - "Наушники".

"Я не представляла, что трудно будет найти копию этого выпуска New York Times. Но нашла один экземпляр. Открыв журнал, затаила дыхание. Вот так выглядит культурная дипломатия - долгий и медленный процесс дружбы и работы над проектами, порой происходящие на другом конце света. Спасибо всем, кто помогал или способствовал этому. А больше всего я благодарна Ванде и Сергею", - написала Ткач в Facebook.

Поэзию для издания отобрал американский поэт и юрист Реджинальд Дуэйн Беттс, известный созданием библиотек в тюрьмах США. Его поэтический сборник Felon посвящен опыту людей, переживших заточение.

"Жадан рассказывает обо всех людях: солдатах, фермерах, наркоторговцах и бедноте. Список можно продолжать до тех пор, пока он не включит всех. Как же иначе? Эти стихи созданы в пугающем мире, где желание быть свободным приводит к скоплению трупов, где несмотря ни на что ты все равно должен петь и любить", - написал Беттс в аннотации к произведению.

Стихотворение вошло в сборник Жадана "Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо", вышедший в США в 2019-м в издательстве Yale University Press.

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За время карантина вышли в свет четыре книги Жадана на иностранных языках: польском, немецком, французском и итальянском.

Сборник стихов Жадана "Новий правопис" вошел в список финалистов премии 2021 PEN America Literary Awards в номинации "Переводная поэзия". За перевод сборника премию в $3 тыс. могут получить Джон Хеннесси и Остап Конь.

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