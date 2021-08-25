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среда, 25 августа 2021 21:58

"Прогресивна молодь підпалила автозак": группа "Жадан і Собаки" презентовала новый клип

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&quot;Прогресивна молодь підпалила автозак&quot;: группа &quot;Жадан і Собаки&quot; презентовала новый клип
Рок-группа "Жадан і Собаки" презентовал клип на песню "Автозак". Песня посвящена борьбе за гражданские права. Автор: Жадан і Собаки

25 августа рокеры "Жадан і Собаки" представили на своем YouTube-канале клип на песню "Автозак".

"Хотим выразить поддержку всем, кто борется за свои права, кто отстаивает свою свободу и защищает собственное достоинство", - пишут создатели в описании к видео. - Наша молодая демократия традиционно держится на уличных протестах и гражданской активности. Голос улиц диктует волю кабинетам власти. У нас есть шанс, пока мы заполняем своим дыханием и пением наши улицы и площади. Всем добра и отваги".

В почти 5-минутном черно-белом видео толпа во главе с солистом Сергеем Жаданом и музыкантами группы устраивают рок-концерт на заводе. Ролик сопровождают белорусские субтитры.

"Отдельно хотим поддержать наших братьев и сестер в Беларуси", - написали музыканты. - Специально для вас наш побрати, большой белорусский поэт Андрей Хаданович, сделал безупречный перевод. За вашу и нашу свободу!"

Трек войдет в альбом, над которым сейчас работает группа.

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22 августа Сергей Жадан и этногруппа "ДахаБраха" выступили на сцене концерта "Ковчег "Україна": десять століть української музики". Исполнили песню "Птах". Это своеобразный гимн мероприятия - песня-легенда о Ное на украинский лад.

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25
августа

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  • Артист, который позволяет себе публично оскорблять государственный язык, не может принимать участия в государственных концертах
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