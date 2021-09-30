Стартовало народное голосование за самых сексуальных украинских деятелей культуры

Поэт Сергей Жадан дважды выигрывал в рейтинге самых сексуальных деятелей украиской культуры "Золотой лифон"Фото: https://www.facebook.com/zolotyylifon/

На странице народной награды "Золотой лифон" в третий раз стартовало голосование за самых сексуальных деятелей украинской культуры: музыки, театра, литературы, кино и других искусств.

Номинировать своих топ-10 лидеров могут все желающие онлайн до 1 ноября 2021 года. Обладателей общественных симпатий определят по рейтинговой системе. Кто получит больше упоминаний - попадет в финальный рейтинг отличия.

В этом году награда "Золотой лифон" пройдет в третий раз. В прошлом году во второй раз подряд самым сексуальным деятелем украинской культуры стал поэт Сергей Жадан. Также в топ-10 попали писатели Юрий Андрухович, Лесь Подервянский, Павел Коробчук, музыканты Валерий Харчишин, Иван Лень, Александр Положинский, актеры Ахтем Сеитаблаев, Тарас Цимбалюк, художник Иван Семесюк.

"Идея проекта возникла совершенно случайно. В начале воплощалась как голосование "среди своих". Но, как оказалось, в украинском обществе есть потребность говорить о том, что именно украинские артисты удивительно сексуальны, - говорит Анна Аринархова, одна из организаторов награды. - И именно украинские музыканты, актеры, художники, писатели и т.д. являются настоящими секс-символами: ускоряют сердцебиение и фигурируют в щемящих сердце женских мечтах. Поэтому идея быстро получила более широкую аудиторию, о ней заговорили в прессе и на радио ".

Голосование за сексуальных деятелей украинской культуры будет происходить в течение месяца на Facebook-странице проекта. Приобщиться могут все желающие, просто составив собственный топ самых харизматичных. Победителей объявят в ноябре 2021 года.

Подробнее о премии можно узнать на странице https://www.facebook.com/zolotyylifon/ и по адресу [email protected]

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"Когда мы говорим" идеальный мужчина ", в нашем воображении возникает он - Сергей Жадан, - отметили на странице "Золотого лифона" в октябре прошлого года о двукратном первенстве поэта в рейтинге самых сексуальных украинских артистов. - Потому что именно в нем сочетается множество человеческих качеств, которые можно отнести к категории идеальных. Это и чрезвычайный писательский талант, и доброта, чувство юмора и светлый ум. Это огромная любовь к людям, умение объединять и совмещать - не только на бумаге - все прекрасное, что есть в нашей жизни. Кажется, еще ни один украинский писатель не сумел так тонко и точно понять и почувствовать не только женскую душу, но и человеческое в целом. В его текстах столько открытости, нежности, глубины, чувств, красоты и любви, что никто не останется равнодушным. Сам он своим непосредственным присутствием излучает такое море позитива, харизмы, сексуальности и человеческой теплоты, можно еще очень долго оставаться озаренным этим светом. Таким ярким и золотым, как наш Золотой лифон, что абсолютно заслуженно мы не бросаем, а покорно кладем к ногам единственному и неповторимому Сергею Жадану".