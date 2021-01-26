Стартовали съемки четвертого "Тора"

Актер Крис Хемсворт выложил фото поздравления местного населения. Танцоры выступали для съемочной группы. 26 января считают датой окончания эпидемий, насилия, уничтожения культуры и тому подобное. Фото: Instagram

В Австралии начались съемки фильма от Marvel "Тор: любовь и гром". Исполнитель роли Тора Крис Гемсфорт опубликовал в Instagram фото церемонии-встречи съемочной группы.

"Тор: любовь и гром" режиссера из Новой Зеландии Тайка Вайтити выйдет 6 мая 2022 года. Главной героиней станет Джейн Фостер, любимая Тора. На этот раз волшебный молот вместе с магическими способностями достанутся ей. К роли вернется Натали Портман.

Недавно стало известно, что к актерскому составу присоединился Мэтт Дэймон. Он прибыл на съемки в Сидней. Дэймон проведет на карантине в Австралии 2 недели. Также на карантине уже находятся его звездные коллеги Крис Прэтт и Тесса Томпсон.

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В фильме "Тор: любовь и гром" появится первый бисексуальный персонаж киновселенной Marvel. Это героиня ленты Валькирия в исполнении Тессы Томпсон.