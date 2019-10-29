Становление Латвийской Автономной Православной Церкви, как это было, и почему они называют себя приверженцами Константинополя

Латвийская Православная Автономная Церковь (лат. Latvijas Pareizticīgā Autonomā Baznīca — малочисленная, до недавнего времени не признанная православная юрисдикция, действующая на территории Латвии. Образована в 1994 году бывшими клириками Московского Патриархата. С 1994 по 2011 состояла в Российской Православной Автономной Церкви. С 2011 года ЛПАЦ провозгласила себя частью Константинопольского патриархата, поминая Константинопольского патриарха на богослужениях.

Также в стране существует признанная православным миром церковная организация, которую возглавляет митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов). Организация имеет название Латвийская Православная Церковь, входит в состав Московского Патриархата, но имеет статус самоуправляемой. По информации ряда СМИ Латвийской Республики, в октябре 2019 года запросила у Московского Патриарха полную автономию, мотивируя это неправильной формулировкой в своем уставе 1992 года.

Данную статью, пожалуй, стоит начать с краткой истории. До революции и распада Российской Империи существовала Рижская епархия, преобразованная после обретения Латвией самостоятельности в Латвийскую Православную Церковь в составе Московского Патриархата, однако с внутренним самоуправлением. После загадочной гибели тогдашнего архиепископа Рижского Иоанна (Поммера) в 1934 году (в убийстве обвинялись как латвийские спецслужбы, так и НКВД) руководство ЛПЦ объявило о переходе под омофор Константинополя, однако после присоединения Латвии Советским Союзом данное решение было отменено, самостоятельность ЛПЦ была упразднена, а саму ее ввели в состав РПЦ в качестве Рижской епархии. Часть клириков ЛПЦ, несогласных с захватнической церковной политикой СССР, в 1947 году создали эмигрантскую церковь "Латвийская Православная Церковь в изгнании".

В 1990 году, после возвращения Латвии суверенитета, ЛПЦ МП получила от РПЦ самоуправление, а латвийские власти признали ее правопреемницей довоенной церкви, все имущество которой, находившееся в государственной собственности, также отдали ЛПЦ МП. Помимо этого, на данный момент фактически в Латвии существует две православные церкви: одна – в подчинении Московского Патриархата, признанная властями Латвии преемницей той, довоенной ЛПЦ, вторая же – недавно зарегистрированная, к сожалению, малоизвестная, пока что непризнанная никем, кроме Фанара, церковная организация, которую возглавляет архиепископ Виктор (Контузоров).

Почему непризнанная? Давайте разберемся. В Конституции Латвийской Республики было прописано, что в стране может быть только одна религиозная организация в каждой конфессии (в православии это место заняла ЛПЦ МП), и данная норма была отменена лишь недавно. Что касается канонической стороны дела, разобраться в этом нам поможет клирик ЛПАЦ архимандрит Филарет (Романов), согласившийся прокомментировать несколько моментов относительно происходящего внутри малоизвестного латвийского православия.

Сам архимандрит Филарет в 1992 году стал священником Московского Патриархата, перейдя в свое время в православие из католицизма (вся его семья была католической). Разочаровавшись в РПЦ, он перешел в недавно созданную Российскую Православную Автономную Церковь, однако при регистрации латвийских приходов он столкнулся с проблемами из-за нахождения руководящего центра РПАЦ в г. Суздале, то есть в России. Тогда, совместно с главой РПАЦ, ныне покойным Валентином Русанцовым, было принято решение о создании ЛПАЦ Константинопольского Патриархата. Они стали искать контакты с Константинополем, в этом их поддержала английская община Латышской Православной Церкви в изгнании, представители которой приезжали в Латвию, чтобы помочь молодой организации.

Правда, по словам архимандрита Филарета, ЛПАЦ Константинопольского Патриархата не является новой церковью, ведь именно она, а не ЛПЦ МП является преемницей той довоенной церкви, которая после убийства архиепископа Иоанна (Поммера) перешла под омофор Фанара. Именно из-за разной трактовки исторических событий и возникло разделение, которое сам архимандрит не считает чем-то особенным - по его мнению, церковь и МП просто "не сошлись характерами". Ситуация начала выравниваться лишь недавно – неделю назад наш собеседник на своей странице в Фейсбук выложил перевод документа, свидетельствующий о том, что власти Латвийской Республики начали пересматривать свое решение и тем самым дают возможность ЛПАЦ КП зарегистрироваться и доказать, что именно они являются преемниками довоенной православной церкви. По последним данным, власти Латвии вместе с архиепископом Виктором (Контузоровом) достигли окончательных договоренностей, благодаря чему, 24 октября 2019 года власти Латвии официально зарегистрировали юридическое лицо с названием "Латвийская Православная Автономная Церковь юрисдикции Константинопольского Патриархата".

Фрагмент опубликованного архимандритом ЛПАЦ Филаретом перевода постановления Суда первой инстанции Латвии, разрешившего регистрацию ЛПАЦ с указанием юрисдикции "Константинопольский Патриархат"

По идее, данный факт дает возможность пересмотра выделения церковного имущества в пользу ЛПЦ МП, произведенного властями свободной Латвии в 90-е годы. Архимандрит Филарет, являющийся правой рукой Виктора Контузорова, также убежден, что ЛПАЦ КП имеет полное право вернуть себе все имущество, которое было передано ЛПЦ МП, однако "никто этого сделать не даст", и поэтому данный вопрос только будет обсуждаться. По его мнению, воевать с Московским Патриархатом в Латвии не стоит, ведь (цитата) "в христианах должна быть любовь, поэтому с нашей стороны украинские сценарии с захватом храмов исключены". При этом священнослужитель сообщил, что сами они уже "пережили и угрозы, и нападения и битьё стекол, и поджог храма, причем перед этим в наш храм перед поджогом приходил священник от МП и пытался не только сорвать богослужение, но и затеять драку с духовенством". Отвечать на какие-либо провокации они не планируют и дальше, поскольку единственное их желание – официально перейти под омофор Вселенского патриарха и стать полноправными членами Константинопольского Патриархата.

Справедливости ради, конечно, стоит сказать, что данный факт поджога именно московским священником не доказан, а в некоторых изданиях латвийской прессы сообщалось, что храм подожгли разозленные местные жители, обвиняющие главу ЛПАЦ КП Виктора Контузорова в неблагопристойных поступках по отношению к прихожанам. Так что есть вероятность, что виноваты обе стороны. Вопрос, конечно в том, стоит ли доверять статье 2003 года на пророссийском сайте, тем более что данный факт так и не был доказан.

Что касается желания перейти в юрисдикцию Константинополя, архимандрит Филарет сообщает, что "была проделана огромная работа. Нам удалось переубедить Сейм Латвии, что в стране, где Церковь отделена от государства, вписывать статью в Конституцию, где было сказано, что в одной стране может быть только одна Православная Церковь, это средневековая дикость. Получается, что если гражданин Латвии не хочет молиться в Церкви, которая пришла в Латвию с российскими советскими танками в 1940 году, то он и православным быть не должен? Поэтому, мы рады, что политики проявили мудрость и отменили эту статью Конституции". Важно отметить, что благодаря желанию ЛПАЦ КП отменить данную статью, в стране теперь могут зарегистрироваться сразу несколько православных церквей, в том числе и Православная Церковь Украины, совсем недавно получившая автокефалию из рук Константинополя. Также, архимандрит Филарет отмечает, что благодаря их стремлению к самостоятельности, отмена данной статьи Конституции позволяет регистрировать новые организации абсолютно любым конфессиям, в том числе и лютеранам.

По словам священнослужителя, к проведению такой сложной юридической работы их подтолкнула, в том числе и поддержка представителей Константинопольского патриархата, с которыми они имеют определенные, пусть и незафиксированные документально, договоренности: "Нам сказали (представители Фанара – прим.), создавать Церковь, регистрировать, чтобы был духовный центр Церкви, епископ, и тогда после признания государством Латвией будет и официальное признание Константинополя. При этом устав Константинопольского Патриархата в Латвии после 1940 года никто в Константинополе не отменял, он в силе. Согласно этому, мы живем и молимся, поминая Патриарха Варфоломея, и ему об этом известно. Помимо этого, нас регулярно посещает духовенство Константинополя".

В частности, архимандрит Филарет предоставил фотографию, на которой он в церковном облачении стоит перед алтарем вместе с архимандритом Вселенского Патриархата Хризостомом, приехавшим поддержать пока еще никем не признанную церковную организацию. Сам он (Филарет – прим.), естественно, переговоры не ведет, поскольку это дело "духовноначалия" – их ведет сам глава ЛПАЦ КП архиепископ Виктор (Контузоров).

Архимандрит ЛПАЦ Филарет (Романов) и архимандрит Вселенского Патриархата Хризостом в храме Святого равноапостольного князя Владимира округа Латгале

В контексте признания и становления церковной организации нельзя не упомянуть взаимоотношения с латвийскими властями. Архимандрит подчёркивает, что "все люди разные, некоторые политики нас поддерживают, другие просто нам не мешают, но противников со стороны политиков я не знаю, не сталкивался". Это вполне объяснимо, несмотря на то, что по сообщению различных СМИ митрополит ЛПЦ МП Александр (Кудряшов) связан с латвийскими спецслужбами, то есть, фактически зависим в той или иной степени. Желание избавиться от какого-либо напоминания о советском периоде, в том числе в лице ЛПЦ МП для латвийцев естественно, поэтому, какая бы тесная связь со спецслужбами у предстоятеля ЛПЦ МП не была, иметь несвязанную с Москвой церковь всегда приятнее.

Также нельзя не затронуть финансовый вопрос, который наверняка интересен множеству читателей. Сама Латвийская Автономная Православная Церковь Константинопольского Патриархата насчитывает небольшое по меркам Украины количество приходов в Риге, Тукумсе и Даугавпилсе. Примечательно, что данные храмы в основном "домовые", но с полностью оборудованной планировкой под церковь. Не чураются этих храмов и прихожане других конфессий, а также старообрядцы: "приходят католики и старообрядцы, и им нравиться у нас бывать, что всё спокойно и по-домашнему". Несмотря на небольшое количество и скромное материальное положение приходов, ЛПАЦ имеет тесные связи с православными за рубежом, в том числе с украинцами. И конечно, пожертвования единоверцев очень помогают в становлении исторической и в то же время молодой церкви.

К слову, взаимоотношения с братской Украиной для архимандрита Филарета всегда стояли на важном месте. По его собственному признанию, именно фигура главы УПЦ КП повлияла на выбор имени при монашеском постриге еще совсем юного Владимира Романова. В 2012 и 2013 году, уже состоявшись как священнослужитель, он приезжал в Киев, где на богослужениях Патриарха Филарета (Денисенко) не смог сдержать слез, поскольку испытывает к нему поистине безмерное уважение, как к очень и очень важной фигуре православного мира постсоветского пространства.

Перед тем, как закончить, дабы соблюсти объективность, стоит напомнить о том, что за ЛПАЦ КП, как и за другими церквями тянется шлейф определенных проблем имиджевого характера. Так что перед тем как войти в семью Константинопольских церквей архиепископу Виктору и архимандриту Филарету предстоит преодолеть сложный путь, в том числе в плане разрешения сомнений и некоторого недоверия, которые есть у части латвийских верующих, а также информирования общественности о светлой истории создания и становления своей церкви. Хочется верить, что данная статья как раз поможет им на этом добром пути, ведь когда люди действительно не стараются делать бизнес, а просто живут и молятся Богу – это действительно очень ценно.

Хочется просто пожелать латвийскому духовенству и верующим удачи и скорейшего воссоединения с Вселенским Патриархатом. Тем более что украинцам как никому другому понятны их духовные желания и мечты.

С Богом!