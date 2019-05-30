Стало известно, когда выйдет украинский фильм "Толока"

Премьеру запланировали на 2020 год. Фото: YouTube

Закончилось производство фильма-притчи Михаила Ильенко "Толока".

Его создали по мотивам баллады Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості", сообщает Госкино.

Фильм охватывает 400 лет истории Украины. Рассказывает о 14 важных фрагментах истории.

Главные роли исполнили Мирослав Гай, Иванна Ильенко, Дмитрий Рыбалевский, Василий Поварская, Богдан Бенюк, Дмитрий Линартович, Константин Войтенко, Сергей Романюк, Олег Примогенов и другие.

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Госкино взяло на себя 98,02% расходов на производство.

Премьеру фильма запланировали на 2020 год. Трейлер опубликовали в июне 2013-го. Съемки продолжались с февраля 2013-го по февраль 2018 года.

Почти 27 тыс. грн. собрал проект "Толока" Михаила Ильенко на Спильнокоште. Сейчас лента готова на 45%. Съемки остановились 2012-го из-за нехватки средств. Об этом Gazeta.ua рассказал режиссер Михаил Ильенко.