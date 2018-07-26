Стало известно, когда "Игра престолов" вернется на экраны

"Игра престолов" вернется на экраны в 2019 году

Президент по программированию канала HBO Кейси Блойс приоткрыл завесу тайны о дате премьеры восьмого и заключительного сезона сериала "Игра престолов". Телепроект вернется на экраны в 2019 году.

Блойс не спешит раскрывать подробности последнего сезона. Но добавил, что премьера состоится "в 2019 году, в первой половине", пишет Deadline.

В целом Блойс неохотно говорил о завершении "Игры престолов", зато рассказывал о готовящемся спин-оффе.

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В разработке находилось сразу несколько возможных ответвлений сериала, но в итоге зеленый свет получил лишь приквел Джейн Голдман. Его действие развернется за 8000 лет до событий в Вестеросе. Судьба остальных проектов остается под вопросом.

Блойс заметил, что канал заказал сразу несколько проектов, чтобы как можно быстрее получить на руки идеальный спин-офф.

Ранее сообщалось, что съемки безымянного спин-оффа стартуют в октябре в Белфасте. Но Блойс заверил, что это не так. Создателям проекта еще только предстоит собрать актерский состав и найти постановщика. Полноценная работа начнется в 2019 году.

Работа над приквелом "Игры престолов" стартует в столице Северной Ирландии.