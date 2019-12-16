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среда, 18 декабря 2019 05:05

Спилберг скормил коту ЛСД
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18 декабря 1946 -го родился Стивен Спилберг — режиссер "Инопланетянина" и "Близких контактов третьей степени", "Челюстей" и "Парка Юрского периода", "Линкольна" и "Списка Шиндлера", "Индианы Джонса" и еще пары десятков картин на века.

Предлагаем интересные факты о нем.

Стивен Спилберг родился в Цинциннати в семье ортодоксальных евреев, в кинотеатре впервые оказался в Нью-Джерси, а по-настоящему увлекся кино в подростковом возрасте, живя в Аризоне. По легенде, делать на этой своей любви деньги Стивен научился примерно тогда же: устраивая показы снятых им на 8-миллиметровую пленку фильмов, юный режиссер брал с интересующихся по 25 центов за вход, пока его сестра продавала попкорн.

Карьера Спилберга развивалась космическими темпами. В возрасте 11 лет он заработал один из бойскаутских значков, сняв 9-минутный вестерн, в 16 — окупил 500-долларовый бюджет своего дебютного полнометражного фильма, а уже в 22 стал самым молодым режиссером, подписавшим долгосрочный контракт с одной из крупнейших голливудских студий.

Отрабатывая контракт с Universal, Спилберг снял несколько телефильмов и неонуар "Шугарлендский экспресс", но его истинным прорывом стали, конечно же, "Челюсти" — идеальный триллер о терроризирующей курортных жителей гигантской акуле. Выйдя за рамки бюджета и съемочного расписания, Стивен всякий раз убеждал продюсеров в своей правоте, о чем впоследствии не пожалел никто: фильм заработал три "Оскара" и 470 миллионов долларов, а Спилберг — имя и право на редкую в его возрасте творческую независимость.

По сути именно с "Челюстей" началась не утихающая и по сей день голливудская эра блокбастеров. Попытки воссоздать рецепт Спилберга стали регулярными, но мало у кого это получалось лучше, чем у него самого: вслед за "Челюстями" самыми кассовыми фильмами всех времен становились "Инопланетянин" и "Парк Юрского периода". По состоянию на декабрь 2014 года персональное состояние Спилберга Forbes оценивает в 3,6 миллиарда.

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Стивен Спилберг оказался самым успешным представителем так называемого Нового Голливуда — периода, охватывавшего полтора десятилетия (с конца 1960-х до начала 1980-х) и объединявшего важнейших американских режиссеров той поры (в тандеме с одним из них, создателем "Звездных войн" Джорджем Лукасом, Спилберг дал жизнь Индиане Джонсу).

"Я стараюсь делать свои фильмы такими, как будто их снимали разные режиссеры, — сказал однажды Спилберг. — Мне не хочется навязывать свою манеру чуждому ей материалу, поэтому я регулярно пытаюсь ее изменить". Козырять диапазоном режиссер принялся еще в 1980-х, сняв две масштабные исторические драмы "Цветы лиловых полей" (где обнаружил актрису в Опре Уинфи) и "Империя Солнца" (где открыл миру Кристиана Бейла).

Драматические амбиции Спилберга достигли пика в "Списке Шиндлера" — монументальном байопике немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера, пожертвовавшего состоянием, чтобы во время Холокоста спасти жизни сотням евреев. Долго сомневавшийся в своих способностях снять этот фильм, Спилберг предлагал его то Полански, то Скорсезе, но в итоге собрал волю в кулак — и был вознагражден "Оскарами" за лучшую режиссуру и фильм года.

Свой третий и пока последний "Оскар" Спилберг получил как режиссер "Спасти рядового Райана" — военной драмы, повлиявшей на большинство фильмов этого жанра, снятых с тех пор, и ставшей первым суперхитом основанной Стивеном продюсерской компании DreamWorks. Резюме Спилберга-продюсера насчитывает свыше сотни пунктов и ряд франшиз, включая "Людей в черном" и "Трансформеров".

Последней (и главной со времен "Райана") режиссерской победой Спилберга стал "Линкольн" — великий фильм о нескольких месяцах из жизни 16-го президента США, номинированный на дюжину "Оскаров" и выигравший два, включая статуэтку за лучшую мужскую роль. Интересно, что Дэниел Дей-Льюис стал тем самым не только самым титулованным актером в истории Киноакадемии, но и первым оскароносцем, награжденным за роль у Спилберга.

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В ряду многочисленных рекордов Спилберга был и такой, которому не позавидуешь: его развод с первой женой, актрисой Эми Ирвинг, обошелся режиссеру в 100 миллионов долларов. В 1991 году Стивен женился на звезде второго "Индианы Джонса" Кейт Кэпшоу, с которой они по-прежнему вместе и воспитали за это время семерых детей. Есть, к слову, у Спилберга и две крестные дочери. Их имена? Дрю Берримор и Гвинет Пэлтроу.

И еще:

В Индии, на съемках "Близкие контакты третьей степени", Спилберг питался только едой из своих личных запасов и умывался с заклеенным пластырем ртом, чтобы избежать случайного проглатывания воды.

Спилберг не на шутку боится частых в Лос-Анджелесе землетрясений, а потому на всякий случай всегда держит готовый мотоцикл на площадке рядом с офисом.

Однажды в студенческие годы Спилбергу пришлось отнести кота Дэйтрипера, жившего в общежитии, в клинику после того, как коту скормил ЛСД и тот выпрыгнул из окна четвертого этажа здания.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
18
декабря

Спилберг скормил коту ЛСД

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