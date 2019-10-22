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вторник, 22 октября 2019 18:50

"Спешите — там в руках сердце с кровью!" Как снимают финальные сцены фэнтези-сериала "Слов'яни"
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Фото: Вадим Бондарук

— Спешите — там в руках сердце с кровью! — подгоняет администратор съемочной площадки.

В столичном Голосеевском лесу завершаются съемки финальных сцен фэнтези-сериала "Слов'яни". Фильм совместного производства Украины и Словакии.

Снимают эпизод, в котором жрец Чарад вырывает сердце своей жертвы.

"Мой герой — колдун, проводит магические обряды, общается с лесными духами, вмешивается в то, что можно назвать древней политикой. Самое сложное — это грим. На то, чтобы сделать из меня Чарада, тратим минут 40", — говорит словацкий актер Душан Цинкота . Одет в чёрную мантию руки залиты красным. Бутафорское сердце быстро высыхает, приходится постоянно поливать киношной кровью.

История разворачивается на на рубеже VI и VII ст. Юная травница Драга хочет спасти брата, который превратился в оленя. Животное приводит ее к раненому незнакомцу, который ничего не помнит. Благодаря своим способностям девушка спасает чужака. Вместе они пытаются выяснить, кто он. Но чем больше узнают, тем больше угроз нависает над всеми жителями городища Большой стол, по сюжету.

Съемки сериала начали в мае.

Драгу играет 18-летняя Полина Носихина.

Автор: Вадим Бондарук
  Главную роль в фэнтези-сериале играет 18-летняя Полина Носихина. Она самая молодая участница актерской команды "Слов'ян"
Главную роль в фэнтези-сериале играет 18-летняя Полина Носихина. Она самая молодая участница актерской команды "Слов'ян"

"В кино я снимаюсь с 4-х лет. В последнее время в мелодрамах. — рассказывает актриса. Позади нее дым-машины создают атмосферу туманного леса. — Сыграть в фэнтези я мечтала давно, потому что верю в судьбу, в чудеса. Когда меня приглашали на кастинг в "Слов'яни" сообщение вовремя не прочитала и на пробы пришла последней. Думала, что уже выбрали актрису на эту роль, но утвердили меня. Драга — хороший персонаж. Она единственная взаимодействует со всеми героями истории. Собирает травы, лечит людей и живет ради них. Моя роль интересная, но имеет свои минусы. Маникюр нельзя сделать, например. Костюмы не всегда удобные. У меня есть плащ, который постоянно душит во время съемок. Много текста в сценарии, но забываю свои реплики редко".

В обеденный перерыв съемочную группу кормят бульоном, овощным салатом, сладостями. Рядом с импровизированной столовой отдыхает второй жрец — Сокол. Его играет Олег Мосийчук. В одной руке держит стаканчик с кофе, в другой — дымит сигарета. Время от времени приглаживает приклееные длинные седые усы.

"Сокол — положительный персонаж, — говорит Мосийчук. — Он делает все так, чтобы в обществе была гармония, чтобы доминировали добрые силы. В нашей истории зло, казалось бы, победило, но в последний момент все меняется".

Рядом громко кричат ​​и сражаются на саблях каскадеры — отрабатывают сцену боя перед съемкой.

Они работали в американском сериале "Игра престолов". Оружие для "Слов'ян" выковала кузня, которая работала с фильмом "Захар Беркут".

"Через внешний вид ножа, его пропорции и линии мы пытались раскрыть героя, подчеркнуть его характерные черты, — говорит реконструктор оружия Максим Рог. — Для богатых и знатных героев изготавливали пышно украшенное оружие, подобное тому, которое носили в Средневековье феодалы и племенные вожди. Но даже в малых мечах для персонажей из простонародья мы пытались передать колорит".

После обеденного перерыва все возвращаются на съемочную площадку. Её издалека видно благодаря искусственному туману. Снимают захват в плен жреца Чарада аварами. Руководить войском аварскому кагану помогает женщина.

"Моя героиня очень сильная, даже жестокая, имеет нетрадиционную ориентацию, — рассказывает Евгения Шимширьян. — Руководит мужчинами. Такой себе представитель фемен в те времена. Подготовка дольше самих съемок. Чтобы сцена боя выглядела круто, приходилось тренироваться около месяца. На съемочной площадке иногда говорю о себе в мужском лице. Женщиной чувствую себя уже когда снимаю костюм воина".

— Снято! — раздается над Голосеевским лесом около шести вечера. Солнце прячется за деревья.

Общий бюджет "Слов'ян" составляет 99,7 млн. гривен. Режиссеры — словаки Петер Бебьяк, Михал Блашко и украинец Сергей Санин. Премьера сериала состоится в 2020 году на канале "1 + 1".

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