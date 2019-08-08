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четверг, 08 августа 2019 10:10

Создатели сериала "Игра престолов" подписали многолетний контракт с Netflix

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Создатели сериала &quot;Игра престолов&quot; подписали многолетний контракт с Netflix
Создатели "Игры престолов" подписали контракт с Netflix. Фото: UNN.

Сценаристы сериала "Игра престолов" Бениофф и Дэниел Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговим сервисом Netflix на съемки фильмов и телешоу.

Сумма контракта составляет $200 млн, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

"Мы работали с HBO течение 10 лет и чувствуем благодарность ко всем на этом телеканале, благодаря кому мы всегда чувствовали себя там, как дома. Мы в течение нескольких месяцев по много часов разговаривали с Синди Холлэнд и Питером Фридлендером (вице-президентами Netflix. - Gazeta.ua). А также с Тедом Сарандосом, главным финдиректором сервиса, и Скоттом Стубер, продюсером. Мы с ними помним одни и те же отрывки из фильмов 1980-х, нам нравятся одни и те же книги ", - приводит журнал выписку из совместного заявления Бениоффа и Уейсс.

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Они назвали Netflix беспрецедентным предприятием.

По данным журнала, стриминговий сервис в конкурентной борьбе за контракт со сценаристами победил The Walt Disney Company и Amazon.

Вышел трейлер документального фильма об участнике группы The Beattles Джоне Ленноне и его жене художнице Йоко Оно. На этом видео они придумывают главный хит музыканта Imagine.

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08
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