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среда, 18 сентября 2019 13:49

Создали рейтинг лучших мини-сериалов последние 10 лет

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Создали рейтинг лучших мини-сериалов последние 10 лет
Кадр с сериала "Чернобыль". Фото: playboyrussia.com

Издание Playboy создало список мини-сериалов с самым большим рейтингом.

Этот топ последнего десятилетия составлен на основе рейтинга IMDb лучших мини-сериалов по оценке зрителей.

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1. "Чернобыль" (2019). Оценка IMDb - 9,5. Сериал повествует о событиях 1986 года, связанных с Чернобыльской атомной станцией, которая считается крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. В центре внимания - экранизированы рассказы участников событий, выживших после взрыва на крупнейшей электростанции страны и людей, которые занимали руководящие должности.

2. "Хорас и Пит" (2016). Оценка IMDb - 8,6. Эта трагикомедия длиной в 10 эпизодов была снята американским стендап-комиком Луи Си Кей, который был и сценаристом, и режиссером, и одним из главных актеров сериала.

3. "Однажды ночью" (2016). Оценка IMDb - 8,5. Представьте, что проводите бурную ночь с незнакомкой, а проснувшись утром, обнаруживаете рядом с собой ее труп. Именно это произошло с главным героем "Однажды ночью" - наивным студентом Насир Ханом.

4. "Хиллер" (2014-2015). Оценка IMDb - 8.5. Эта история успешного репортера Кима Мун-Хо, который помогает построить карьеру девушке Чхэ Ен-Нок. Проблемы, поднятые в сериале, понятны и близки зрителям с любой точки планеты: борьба за справедливость, взаимоотношения разных поколений и, разумеется, любовь.

5. "Молодой папа". Оценка IMDb - 8,4. Ватикан сразу отказался от сотрудничества с производителями этого сериала Паоло Соррентино с Джудом Лоу в главной роли. Ленни Белардо, который стал папой Пием XIII, не только самый молодой папа в истории, но и очень капризный, эксцентричный человек, который отказался становиться марионеткой кардиналов и играл по своим правилам.

Недавно британская газета The Guardian создала рейтинг лучших фильмов XXI века.

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