Создали музыкальный альбом для лиц, которые не слышат

Люди, которые не слышат, могут почувствовать музыку с помощью вибраций. iod.media

Французский звукорежиссер Дамьен Куинтард создал музыкальный альбом для людей, которые не слышат. Пластинка действует с помощью вибраций. Также разработкой занимался институт для глухих INJS. В альбом вошло 7 треков.

Раньше люди с проблемами со слухом могли слушать только голоса с помощью слуховых аппаратов. Теперь еще и музыку.

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При прослушивании на стриминговий платформе Spotify часть денег перечисляется в качестве пожертвования для дальнейшего исследования возможности глухих людей "слушать" музыку.

Дамьен Квинтард - основатель студии звукозаписи The Mono Company & Sound X, обладатель музыкальной премии "Эмми". Разрабатывал музыку для Европейских игр 2015 года в Баку.