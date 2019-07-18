Создали музыкальный альбом для лиц, которые не слышат

 
Ексклюзивы
1/5
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 594
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2070
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 657
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 981
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 738
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 738
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 675
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1476
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 945
Фото
Все фото
4
6
4
7
13
&quot;Танцы со звездами&quot; - кто заменит Монатика в кресле судьи
"Танцы со звездами" - кто заменит Монатика в кресле судьи
Яркое шоу и пение на русском: как прошло выступление 30 Seconds to Mars
Яркое шоу и пение на русском: как прошло выступление 30 Seconds to Mars
Фестиваль упрямого духа &quot;Тарас Бульба&quot;: что стоит знать о старейшем рок-фесте Украины
Фестиваль упрямого духа "Тарас Бульба": что стоит знать о старейшем рок-фесте Украины
Украинский художник набирается опыта в Бельгии, чтобы отстроить Донбасс
Украинский художник набирается опыта в Бельгии, чтобы отстроить Донбасс
Стартовал Одесский кинофестиваль: фото с красной дорожки
Стартовал Одесский кинофестиваль: фото с красной дорожки
Видео
Все видео
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Молодежь призывают "влепить галку" на выборах
Молодежь призывают "влепить галку" на выборах
Пилон и откровенные танцы: Дженнифер Лопес стала стриптизершей
Пилон и откровенные танцы: Дженнифер Лопес стала стриптизершей
Рассекретили актерский состав 9-го сезона "Американской истории ужасов"
Рассекретили актерский состав 9-го сезона "Американской истории ужасов"
Брат за брата: назвали имя хедлайнера, который заменит A$AP Rocky на Atlas Weekend
Брат за брата: назвали имя хедлайнера, который заменит A$AP Rocky на Atlas Weekend
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 738
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1827
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 945
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2628
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 135
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
четверг, 18 июля 2019 21:45

Создали музыкальный альбом для лиц, которые не слышат

  Комментировать
Создали музыкальный альбом для лиц, которые не слышат
Люди, которые не слышат, могут почувствовать музыку с помощью вибраций. iod.media

Французский звукорежиссер Дамьен Куинтард создал музыкальный альбом для людей, которые не слышат. Пластинка действует с помощью вибраций. Также разработкой занимался институт для глухих INJS. В альбом вошло 7 треков.

Раньше люди с проблемами со слухом могли слушать только голоса с помощью слуховых аппаратов. Теперь еще и музыку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский художник набирается опыта в Бельгии, чтобы отстроить Донбасс

При прослушивании на стриминговий платформе Spotify часть денег перечисляется в качестве пожертвования для дальнейшего исследования возможности глухих людей "слушать" музыку.

Дамьен Квинтард - основатель студии звукозаписи The Mono Company & Sound X, обладатель музыкальной премии "Эмми". Разрабатывал музыку для Европейских игр 2015 года в Баку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали музыкальный альбом для лиц, которые не слышат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Запретили украинские книги

Самое вредное национальное блюдо в мире нужно съедать за 5 укусов

Пожар уничтожил полгорода

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 219703
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 27154
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 22131
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 16479
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 15915
Культура
"Тартак" выпустил клип "Подих ночі"
"Тартак" выпустил клип "Подих ночі" Просмотров: 90
"Танцы со звездами" - кто заменит Монатика в кресле судьи
"Танцы со звездами" - кто заменит Монатика в кресле судьи
4
 Просмотров: 567
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Показали новый трейлер фильма о Стусе
 Просмотров: 162
"Не знала" - Федишин выступила на агитационном концерте экс-"регионала"
"Не знала" - Федишин выступила на агитационном концерте экс-"регионала" Просмотров: 387
Молодежь призывают "влепить галку" на выборах
Молодежь призывают "влепить галку" на выборах
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
9
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
6
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
5
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах освобождения военных
Голосов: 129
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua