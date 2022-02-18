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Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку &quot;Институализация&quot;
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
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суббота, 19 февраля 2022 11:25

Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
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В киевской галерее Imagine Point открыли выставку работ молодых художников "Институализация". Представлены картины, видео и установки киевских художников, которые входят в объединение "Институт автоматики". Оборудовали мастерские в помещении бывшего советского научно-производственного института в Киеве. Сами себя называют "тусовкой". Часть работ, представленных на выставке – вдохновило место создания.

Александр Богомаз создал картины в стиле кубофутуризма
Фото: Тарас Подолян
Александр Богомаз создал картины в стиле кубофутуризма
На видео художница объединила кадры, снятые в Институте автоматики, с фото животных
На видео художница объединила кадры, снятые в Институте автоматики, с фото животных
На выставке "Институализация" представили работы 10 художников

"Когда Советский Союз распался – Институт автоматики стал не нужен в Украине. Помещения долгое время стояли пустыми. Мы с другом в 2015 решили снять там мастерскую. У молодых художников с этим всегда проблемы – мастерские от Союза (Союз художников Украины - Gazeta.ua) заняты, а другие подходящие помещения – снимать дорого. В Институте автоматики работать комфортно – высокий потолок, большие окна, удобное пространство для создания картин.


Разместили пост на Facebook, в течение 5 лет к нам присоединились более 50 художников. Фактически, ни одна цель или концепция нас не объединяет. Назвали себя "Институтом автоматики" - по принадлежности к месту, которое сплачивает. Все молодые и интересные. Некоторые наши работы взяли в музее современного искусства", – рассказывает художник, куратор выставки Александр Богомаз.

Автор: Тарас Подолян
  Выставка создана в стенах "Института автоматики", некоторые художники использовали материалы, которые там нашли
Выставка создана в стенах "Института автоматики", некоторые художники использовали материалы, которые там нашли

Первую выставку "тусовки" вне мастерских назвали "Институализация". Термин имеет несколько значений. Одно из них: становление научных институтов – в ходе превращения научных исследований в специализированную общественную деятельность.

Экспозицию готовили около 2 месяцев.

"Выставка – знаковая для нас и для галереи Imagine Point – стала первым событием в их новом помещении. Для нас важно, потому что уже давно думали, как нам выйти за пределы стен Института автоматики. Там легко делать проекты, что-то придумывать, имеем выставочный зал. Проводим дни открытых дверей в Институте. В субботу приглашаем желающих посмотреть нашу "кухню", где создаются картины. Теперь решили "выйти к людям", то есть показать себя в другом пространстве", - рассказал Александр Богомаз.

Автор: Тарас Подолян
  Работы художников "Института автоматики" есть в частных коллекциях и музеях современного искусства
Работы художников "Института автоматики" есть в частных коллекциях и музеях современного искусства

Куратор рассказал о работах на выставке, на которые вдохновило переосмысление помещения, где они создавались.

Видео Молли Роут

Большинство работ, представленных на выставке, были созданы в помещении Института. Вписываются в контекст. Среда, здание, сад, дирекция влияет на нас - мы определенным образом рефлексируем. Одна работа меня как художника и куратора задела за живое. Соответствует самому духу Института Художница запечатлела кадры наших помещений, смонтировала видео, а затем "наложила" на них изображения животных, которых вряд ли можно было бы увидеть в стенах институции.

Пингвин, утка, олень – появляются в кабинетах, коридорах, гардеробах. Кажется, что эта работа отвечает нам как тусовке. Здание Института абсолютно нам не присуще. Когда разбирали некоторые помещения – находили аппаратуру, разведданные о "производительности на 1984 год". А тут хоп - и в 2022 году в этом здании появились художники – чем вам не олень, волк, коза или лошадь. Удивительно смотрится снаружи. Первое время так и чувствовали себя в здании как чужеродный элемент.

Автор: Тарас Подолян
  На видео художница объединила кадры, снятые в Институте автоматики, с фото животных
На видео художница объединила кадры, снятые в Институте автоматики, с фото животных

Максим Мазур

Работает с бумагой и краской. Берет научные данные Института и превращает их в картины. На основе одних знаний – делает другие.

Автор: Тарас Подолян
  На выставке "Институализация" представили работы 10 художников
На выставке "Институализация" представили работы 10 художников

Элис Луна

Художница работает в технике коллаж. Нашла в Институте старые советские обои 1980-х годов, подобрала древние фото примерно того же времени. Повырезала лицо на этих фотографиях и наложила на фон. У них совсем другой, неприсущий этой ситуации вид. Коллажи вышли кичевыми, но со вкусом, на пересечении пошлости и красоты. И тоже здесь переработка, переосмысление истории – тогдашней и сегодняшней. Прибавляет современное мнение к тому, что она нашла в древнем помещении.

Автор: Тарас Подолян
  Элис Луна нашла в Институте старые советские обои 1980-х годов, подобрала старинные фото примерно того же времени
Элис Луна нашла в Институте старые советские обои 1980-х годов, подобрала старинные фото примерно того же времени

Сергей Кондратюк

Серия с фарфором

Поработал не с самим Институтом, а с контекстом тогдашней жизни. Выставил работы из предыдущей серии. Брал фарфоровые изделия советского времени, переносил структуру фарфора на холст. Наверное, хотел показать значимость истории с таких украшений в советское время. Тогда фарфор был творческий, авторский и очень профессиональный. Художника вдохновила пластика, смысл и профессионализм изделий.

Автор: Тарас Подолян
  Работа "Вечный привет" состоит из двухметровой картины и инсталляции с керамической рукой
Работа "Вечный привет" состоит из двухметровой картины и инсталляции с керамической рукой

Вечный привет

"Старую советскую тумбочку нашел в Институте. На ней стоит проигрыватель для пластинок, на котором установил вместо пластинки - шестерню. На ней прикреплена белая керамическая рука, которую когда-то использовали для изготовления хирургических перчаток. Когда запускаешь – рука бесконечно крутится. Художник назвал работу "Вечный привет". Наряду с инсталляцией - большая 2-метровая живописная картина с изображением руки. Дополняет "привет".

Александр Богомаз

Вид из окна: Библиотека Вернадского

Никогда не работал с темой Института автоматики. Мои работы посвящены чисто внутренней идентификации. Институт стал для нас домом свободы, когда мы получили действительно мастерскую. Недавно переехал – окна новой мастерской выходят на здание библиотеки Вернадского. Создал картину, которая положила начало новой серии "Вид з окна". Считаю, что библиотека Вернадского – прекрасный символ архитектуры советских времен. Как монументалист могу вас заверить, что это потрясный дом. Вызывает сплошное увлечение. Давно не решался работать в стиле кубофутуризм. Но он мне был интересен. Создал картину за 1,5 часа.

Дом-завод

Дом-завод – был сделан с умом, раздумиями. Все это присуще стилю. Кубофутуризм возник в индустриальную эпоху. Когда художники начали реагировать на изменение времени, пейзажа, изменение образа жизни. Начали появляться новые вещи – дым от ближайшей фабрики. Индустриализация сильно повлияла на жизнь человечества. Художники не могли не отреагировать на эту историю.

Вижу четкую параллель с цивилизованным миром – Европой, Америкой. Когда у них все сложилось, а у нас сейчас – все двигается. Посмотрите на строительство Киева – двигается вверх, вперед. Занимаются новые места. Каждый день из окна вижу вырастающие здания или уже выросшие дома - и это напоминает огромный муравейник, в котором работаем, живем. К нам это изменение пришло через 100 лет после Европы и США. Это тот процесс, который я вижу сейчас, он продолжается", – рассказал Александр Богомаз.

В субботу, 19 февраля 2022 года в Imagine Point состоится встреча с художниками тусовки "Институт автоматики". В рамках встречи будет обсуждение о черном цвете в искусстве. Начало – в 15.00.

В рамках проекта Институализация в галерее представлены работы Ольги Зарембы. В своей серии Fears художница изучает тему страхов и различных состояний, которые они вызывают. "Этими образами я хотела передать чувства внутренней напряженности, порождаемые переживанием реальной или мнимой угрозы". В работе Mandragora исследует восприятие окружающего мира: "в детской изостудии нам как-то дали задачу нарисовать дерево в образе человека. Этот опыт обратил внимание на анализ восприятия окружающего мира. Апеллируя к этому детскому воспоминанию я обратилась к образу мандрагоры и использовала его как краеугольный камень, что олицетворяет дуализм человеческого восприятия реальности".

Автор: Анна Щокань
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