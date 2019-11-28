Состоялся первый украинский кинофестиваль в Швейцарии

15 украинских фильмов показали на первом украинском кинофестивале Morgenrot в Швейцарии. Проходил 23-24 ноября в Цюрихе. Фото: facebook.com

Первый в Швейцарии фестиваль украинского кино "Рассвет" - Morgenrot - состоялся 23-24 ноября. Проходил в помещении кинотеатра Stüssihof в Цюрихе. Стал первым крупным проектом украинской диаспоры Швейцарии в сфере культурной дипломатии.

В программе показали 15 украинских современных фильмов, среди которых "Племя", "Чужая молитва", "Моя бабушка Фанни Каплан", "Когда падают деревья", "Дикое поле", короткометражки и мультфильмы.

В рамках показа двух лент - "Война химер" и "Этапом через пол-Земли" - провели открытые дискуссии с участием режиссеров, Посла Украины в Швейцарии Артема Рыбченко, бывшего узника Кремля Александра Кольченко и украинских общественных активистов: координатора Всеукраинской волонтерской премии Евромайдана SOS, активистки международной глобальной кампании SaveOlegSentsov, продюсера Linza Production Дарьи Бычковой, а также режиссера Громадского телевидения Анны Цигимы.

Главными темами обсуждения в ходе дискуссий стали проблемы освобождения украинских политических заключенных в российских тюрьмах, нарушения прав человека в Крыму и в зоне боевых действий на Донбассе, а также ситуация в Украине в целом. Зрители интересовались вопросами, как они, швейцарские граждане, могут помочь Украине.

В рамках мероприятия также прошли лекции на тему кино, мастер-классы по традиционной технике вышивок и мотанок. Была возможность попробовать блюда украинской кухни, послушать украинскую и европейскую музыку в исполнении бандуриста из Украины Ярослава Джуся.

Фестиваль привлек внимание местной украинской общины, друзей Украины, местного населения и многих сторонников современного кино.

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Кинофестиваль Morgenrot проходил при поддержке Посольства Украины в Швейцарии.