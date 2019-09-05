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четверг, 05 сентября 2019 10:11

Состоялся допремьерный показ "Забороненого": какую сцену с кумом Путина забрали

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Автор: prm.ua
  Всеукраинская премьера фильма "Заборонений" состоится 5 сентября
Всеукраинская премьера фильма "Заборонений" состоится 5 сентября

4 сентября в Киеве состоялся допремьерный показ биографического фильма "Заборонений" о Василие Стусе. Ленту показали в годовщину смерти поэта и политзаключенного.

На показ пришли те, кто близко знал Стуса, представители диссидентского движения, общественные деятели, сообщает "Столичный регион".

Режиссер ленты Роман Бровко рассказал, какие кадры с тогдашним адвокатом поэта Виктором Медведчуком, а теперь народным депутатом от "Оппозиционной платформы", убрали из фильма. Сцена судебного процесса над Стусом в 1985-м при участии Медведчука в фильме осталась. Но их частный разговор с кино убрали.

"Чтобы избежать судебных исков со стороны Медведчука", - отметил режиссер.

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В свое время Медведчук заявлял, что фильм смотреть не будет.

"Не интересует. Как и сам Стус", - сказал он.

Всеукраинская премьера "Забороненого" состоится 5 сентября.

Украинский поэт и правозащитник 47-летний Василий Стус погиб в лагере в селе Кучино Пермской области России 4 сентября 1985-го. Перед тем объявил голодовку. О его смерти не говорили другим заключенным, спрашивавшим о его состоянии. Врали, что отправили в больницу.

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Дата
05
сентября

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