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Sony Pictures экранизируют комикс о Мадам Паутине

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Sony Pictures экранизируют комикс о Мадам Паутине
Sony Pictures Entertainment снимет фильм о Мадам Паутине. Фото: www.buro247.ua

Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment начала работу над новым фильмом по мотивам вселенной Человека-Паука о Мадам Паутине.

Подробностями поделилось издание The Hollywood Reporter.

Сценаристами проекта станут Берк Шарплесс и Мэтт Сазама.

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Информация об актерском составе и дате выхода фильма пока недоступны.

Известно, что впервые Мадам Паутина появилась комиксах Marvel еще в 1980 году.

Мадам Паутина - это пожилая, слепая и парализованная женщина, которая владеет телепатией и даром ясновидения. Кроме того, она подключена к специальной машине, сделанной из паутины, которая поддерживает ее жизнь.

Недавно стало известно, что Человек-Паук может исчезнуть с киновселенной Marvel. Это было связано с финансовыми разногласиями компании Sony и Disney, которой принадлежит Marvel. Позже сообщили, что компании договорились и Человек-Паук все же не исчезнет. Компании объявили, что третий фильм с Томом Холландом в главной роли выйдет 16 июля 2021. Супергерой будет появляться в других фильмах киновселенной. Если бы компромисса не произошло, то компания Disney больше не имела бы прав на супергероя. Правами бы владела компания Sony.

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