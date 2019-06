Социальная реклама вдохновила Курта Кобейна на название альбома

15 июня 1989 группа Nirvana презентовала дебютный альбом Bleach - "отбеливатель".

Пластинку записали за 5 дней - 29-31 декабря, и 14, 24 января 1988-1989 г. г. На каждую композицию было всего 1-2 дубля. Лидер группы Курт Кобейн дописывал тексты за считанные минуты до записи.

Во время работы на судии Кобейн болел. Музыкант принимал кодеиновий сироп от кашля. Вместе с ним это лекарство употребляли и другие члены группы, потому что это легкий наркотик. Болезнь сказалась на голосе. Этим объясняется специфическое звучание пластинки. Курт Кобейн критически относился к собственному вокалу, поэтому результатом остался недоволен.

Во время работы над пластинкой коллектив сменил ударника с Дэйва Кровера на Чеда Ченнинга. За 7 лет существования "Нирваны" их состав входили 6 различных барабанщиков. Курт Кобейн хорошо владел ударными инструментами, а потому не мог найти общий язык с другими музыкантами. В последний состав в качестве барабанщика вошел Дэйв Грол и продержался в группе 3 года - до завершения существования коллектива. Он был единственным музыкантом "Нирваны", который играл на ударных лучше Кобейна.

Автор: medium.com Крис Новоселич, Курт Кобейн и Чед Ченнинг во времена записи альбома Bleach

В альбом вошли синглы - Blew, About a girl и Love buzz. Баллада About a girl - "О девушке" - одна из самых известных песен "Нирваны". Курт Кобейн рассказывал, что на написание композиции его вдохновило творчество группы R.E.M. Критики определяют концепцию R.E.M. как "анти-рок". В группе вместо электрогитары используется акустическая мандолина. Песня "Нирваны" About a girl имеет заметно чистое звучание по сравнению с другими композициями и простую мелодию. Как отметил продюсер пластинки Bleach Джек Эндино "Все говорят об увлечении Курта панк-роком, но он так же был большим поклонником The Beatles, и чем больше времени мы проводили вместе, тем заметнее становился их влияние на него". Песня рассказывает о сложных отношениях Кобейна с его тогдашней девушкой Трэйси Марандер. Музыкант не хотел устраиваться на работу, а любимая его за это критиковала.

Автор: medium.com Курт Кобейн, 1989

У группы не было денег, поэтому затраты за альбом оплатил их друг Джейсон Эверман. Тот отработал несколько сезонов рыбаком на Аляске, поэтому имел некоторые финансовые сбережения. Nirvana приняли Эверман в качестве еще одного гитариста. Музыкант продержался в коллективе в течение 2 месяцев. Он есть на обложке Bleach, но в записи альбома не участвовал. "Мы просто хотели, чтобы он почувствовал себя в группе более уверенно", - сказал бас-гитрист коллектива Крис Новоселич. Эверман как и другие члены "Нирваны" воспитывался в неполной семье. По воспоминаниям родных Кобейна, именно развод родителей оставил травму на психике Курта в детстве. Исполнитель в своих текстах неоднократно возвращался к этому переживанию.

Альбом был популярным на студенческих радиостанциях и повлиял на неформальных движение гранж. В течение первых двух лет количество проданных экземпляров составило 30 тыс. После выхода второй пластинки Nevermind и сингла Smells like teen spirit продажи Bleach подскочили. Продали 1 млн копий.

Автор: medium.com Демо-запись альбома Bleach на кассете

Название альбома происходит из надписи на социальных плакатах посвященных наркозависимости и риску ВИЧ / СПИД. Bleach your works или "отбеливают свою кухню" значило стерилизовать шприцы в хлорной извести. "Мы были свидетелями того, как отбеливатель может стать самым ценным веществом на Земле", - рассказывал Брюс Певитт, основатель звукозаписывающей компании Sub Pop. На этой студии Nirvana создали дебютный альбом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группа Pixies выпустит альбом

После самоубийства лидера группы Nirvana Курта Кобейна в 1994-м барабанщик Дэйв Грол создал собственный коллектив. В рок-группе Foo Fighters он играет на гитаре и поет. Грол посвятил песню I should have know с альбома Wasting light 2011 года Кобейну - "Я должен был знать". "Мне следовало бы знать, Что все закончится вот так. Мне следовало бы знать: Другого пути не было. Я не слышал твоего предупреждения, Черт, мое сердце оглохло "- пел лидер Foo Fighters. На концерте 2008-го на стадионе Уэмбли Грол посвятил песню Best of you - "Лучшее в тебе" - Курту Кобейну.