"Социалистическую" выставку во Львовском художественном центре атаковали неизвестные в масках

Фото: Валерий Шмаков

Сегодня, 13 февраля, во Львовском муниципальном художественном центре сообщили о нападении радикалов. В галерею вошли неизвестные в масках, устроившие акцию протеста на выставку художника-анархиста Давида Чичкана "Ленты и треугольники". Серия графических работ стилистически отсылает в политический плакат конца XIX – первой половины ХХ веков. Художник изображает мнимую, альтернативную, потерянную или будущую Украину, которая становится для него эскапистским убежищем во времена неолиберализма и обострения угрозы со стороны Кремля.

Чичкан напоминает, что на рубеже XIX-XX веков среди украинской общины были распространены левые идеи, которые приваливали в интеллектуальных кругах, а именно анархизм, эсерство, демократический социализм, социальный либерализм и социал-демократизм. Ленты и треугольники отсылают к модернистским разработкам Георгия Нарбута, представляют идею альтернативной и последовательной Украины, к которой стремится автор.

На месте происшествия побывал корреспондент Gazeta.ua.

Утром в галерею вошли 15 парней одетых в черное, рассказала администратор Львовского муниципального художественного центра Марта Любив.

"Сегодня я как и обычно пришла на работу. Где-то в 10.30 пришла группа людей. Я не сразу поняла, что произошло. Попросила их показать Covid-сертификаты. Один из их главарей показал и сказал, что его зовут Вадим Рыбачук (соучредитель организации "Львовское ветеранское братство", - Gazeta.ua). После чего они пошли в выставочные залы осмотреть выставку. Не знаю из какой они организации, но это были праворадикально настроенные молодые люди. Выражали свое недовольство выставкой. Говорили, что мы не имеем права пропагандировать подобные левые. ценности за деньги налогоплательщиков, которые они также уплачивают. Обвиняли нас, что мы пропагандируем нетрадиционные ценности", - отметила администратор.

По ее словам, никакого ущерба выставке нанесено не было. Однако неизвестные повредили вешалку, сорвали и забрали ЛГБТ-флаг и угрожали посетителю галереи, который пытался снимать происходящее на телефон.

Когда группа лиц ушла, то на проходной заклеили афиши выставки Давида Чичкана листовками с надписями "Здесь говорят, что Майдан и антимайдан – это одно и то же" и "Здесь пропагандируют коммунизм за ваши деньги". Также на открытках есть QR-код, который переводит на анонимную публикацию "Что не так со Львовским муниципальным центром?"

"Левый активист Давид Чичкан известен в первую очередь тем, что его выставку "Упущенные возможности" в Киеве снесли националисты и ветераны АТО. В своих работах Давид Чичкан приравнивал украинских солдат к пророссийским боевикам, а украинских националистов - к нацистам и российским шовинистам. "Творчество" Чичкана – это пропагаданда его ультралевых взглядов, – сказано в публикации.

"Во Львове Давид Чичкан дебютирует с другой выставкой "Ленты и треугольники". В ней рассказывается об Украине, которая должна быть не только независима, но и почему-то феминистическая и социалистическая. Во время презентации автор рассказывает, что "социализм - неотъемлемая часть украинства" а Богдан Хмельницкий был "антиукраинцем". Возникает вопрос, почему за деньги львовских налогоплательщиков в "художественном центре" проводится политическая пропаганда левых взглядов, и популяризируется человек, причастный к очернению Майдана и украинской армии?", - добавляют активисты.

Директор Львовского муниципального художественного центра Ляна Мицько сообщила в Facebook, что полиция по сегодняшним событиям в галерее возбудила уголовное дело по статье хулиганство. Выставка будет представлена ​​дальше.

"Львовский муниципальный художественный центр и его работники и работницы против использования физического и морального насилия, особенно в решении идеологических предубеждений. Если вы считаете себя достойными людьми – попрошу вас извиниться перед Мартой, которую вы испугали утром своим визитом", - написала она.

Давид Чичкан – современный украинский художник, развивающий критическое направление в искусстве, превращая собственную художественную практику в инструмент трансформации общества. Работает с такими медиа как графика, живопись, стрит-арт и перформанс. В новом проекте "Ленты и треугольники" рассуждает об украинской идее и украинской идентичности. Считает, что в отличие от Украинской Народной Республики (1917-1921 гг.) современная Украина культурно, социально и политически не отвечает украинской идее, ведь ее генеза было нарушена. Во времена, когда Украина в очередной раз для своей истории оказалась под угрозой имперской оккупации с российской стороны, художник приглашает зрителей вместе поразмыслить над наполнением украинской идеи, и представляет собственное представление о том, что есть украинство. Ключевые визуальные образы новой графической серии Давида Чичкана – это ленты и треугольники, цвета которых несут символическое значение. Желто-голубой национальный флаг художник дополняет фиолетовым — цветом феминизма и культурного прогрессизма, черным — цветом анархизма и децентрализации, и красным — цветом неавторитарных социалистов и прямой демократии.