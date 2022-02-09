Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР

Красные флаги, вымпелы-отличия, пафосные фарфоровые вазы с портретами "вождя пролетариата" и несколькометровые полотна, подчеркивающие культ личности - все это сейчас можно увидеть в экспозиции Музея истории города Киева.Там проходит необычная выставка "Красный шум", посвященная визуальному давлению советской пропаганды на обывателя.

Показывают, как украинскую историю пытались перекрутить средствами изобразительного искусства. Все экспонаты – из коллекции Музея. Назвали выставку по аналогии с "белым шумом" — техническим понятием, обозначающим постоянный шум, распределенный по всему диапазону звуковых частот, которого невозможно избежать. Добавили прилагательное "красный" - был ведущим цветом в искусстве того времени, а заодно и синонимом слова "советский".

Музей одним из первых представил свою коллекцию искусства советского периода – в ключе декоммунизации. Интерпретируют искусство советского периода по-новому, чтобы переосмыслить опыт 70 лет, которые Украина была под влиянием враждебной идеологии.

Gazeta.ua поговорила с куратором выставки Екатериной Липой - о средствах, которые использовала советская пропаганда, искажении исторических фактов в картинах и пафосных подарках, которые впоследствии "вдохновили" Пшонку и Януковича.

Фото: Антон Букало

Княгиня Ольга в венце и кокошнике

Для создания образа киевской княгини, жившей в Х в., автор картины использовала одежду московского царства ХVI в. На голове Ольги – венец князя Владимира, соединенный с кокошником.

"Конечно, тогда в атеистическом обществе еще не выходило на первый план, что Ольга – святая. Но княгине уделяли много внимания, она – мать и бабушка выдающихся князей. Это сильная женщина. Одежда княгини Ольги здесь – отсылка к русскому графику начала ХХ века Ивану Билибину, прекрасно иллюстрировавшему сказки, правда, русские.

Княгине уделяли много внимания, она – мать и бабушка выдающихся князей

Трудно сказать, насколько сознательно украинская художница так изобразила Ольгу. В 80-х знали меньше исторических фактов. Это уже не говоря об умышленных перевирараниях. Хотя если бы художница хорошо поискала, то могла бы найти книги с изображением средневековой одежды Руси. Но почему-то ей захотелось пойти за Билибиным - "красиво", красочно, еще и в Москве так делают, или в Петербурге.

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А возможно, так была вероятность проще пройти худсовет, который в советское время утверждал госзаказ. Определяли: годится – не годится, нужно переделать, или доработать. То есть собиралась комиссия, критиковали произведения. Причем, часто с точки зрения не художественных моментов, а именно с позиции идеологии", - говорит Екатерина Липа.

Автор: Антон Букало Украинская художница в советское время изобразила княгиню Ольгу в кокошнике

Орда и люди в одежде XIX века

Картину "Татары гонят пленных" написал в 1982 году художник Бельтюков из Петербурга (тогда – Ленинград – Gazeta.ua). Его произведение – исторический фейк.

"Картина, на которой татары гонят ясырь - это настоящий "русский мир" - с его искажением нашей истории. Картину заказали к открытию музея Истории Киева, В одном из залов было что-то вроде "иконостаса" – склеенные вместе рамы на всю стену. Почти все красноречиво "намекали" на "одиннарод".

А вдруг украинцы чисто на подсознательном уровне нарисуют что-то более патриотическое



Надо отдать должное, художники усердно поработали с имеющимся историческим материалом. Учитывая, что тогда не было интернета, нужно было ходить в библиотеку, рыться в книгах. Но то, что в конце концов сделали, получилось смешно. В центре – композиции несколько дедушек, прости господи, в косоворотках, одетые, как русские. Молчу уже, что на них штаны XIX – начала XX века. А на дальнем плане – парочка дядечек в красных кафтанах московских стрелков. Это настолько не наше – что трудно даже представить.

В центре композиции несколько дедушек, прости господи, в косоворотках, одетые как россияне

Картины для музейного зала заказали петербургским художникам, при том что в Киеве хватало живописцев. Поинтересовалась этими художниками, делая выставку – классические пропагандистские художники, сидели на идеологических заказах, писали лениных в ассортименте. Наверное, это была не случайность – власти заботились, чтобы чего не вышло. А вдруг украинцы чисто на подсознательном уровне нарисовали что-то более патриотическое", - рассказала Екатерина Липа.

Автор: Антон Букало На картинах советских времен искажали исторические детали, чтобы создать иллюзию "одного народа"

Автор: Антон Букало

Шатры вместо Киево-Могилянского коллегиума

Картину с казаками и гетманом Сагайдачным художник Бельтюков исполнил с особой "скрупулезностью": изобразил флажки казацких сотен, на поясе у мещанина - прорисовал особый "слуцкий узел".

Кроме того, автор взял точный портрет Сагайдачного. Однако картина также служила и до сих пор служит фейком.

"Вроде бы с Сагайдачным – все хорошо, если не смотреть, что тоже со стороны персонаж в косоворотке затесался. Изображение Сагайдачного взяли точное. Это посмертный портрет – гравюра, считается, что похожа на оригинал. Но тут дело в другом. Советской и российской пропагандой украинцы подавались как крестьянская нация, у которой никогда не было своей элиты, это, конечно, неправда, и тут вдруг у украинцев - университет появляется в начале XVII, а в России в XVIII.

Россиянам не хотелось признавать, что уже к тому времени Киев был развитым городом, с университетом, монастырями и церковными братствами

На картине – Киево-Могилянский коллегиум стоит на природе – как сельская школа, видны какие-то шатры на дальнем плане. Использовали часть гравюры, на которой изображен единственный сохранившийся из этих зданий староакадемический корпус Могилянки. Изобразили кусочек этого корпуса. Но крыша у него – соломенная. И вроде бы все это не в городе. Россиянам не хотелось признавать, что уже тогда Киев был развитым городом, с университетом, монастырями и церковными братствами, чего не было в России", - говорит куратор.

Автор: Антон Букало На картинах советских времен искажали исторические детали, чтобы создать иллюзию "одного народа"

Кузнецы современности

Мозаика известных монументалистов Галины Зубченко и Григория Пришедко была создана в 1974 году. Украшает стену Института ядерной физики (НАНУ). Художники передали труд ученых – через физический труд кузнецов.

"Зубченко и Пришедько - известные киевские монументалисты. Считаются украинскими нонконформистами. Были полностью проукраинскими, показывали это открыто. Возможно, не подписывали письма с требованиями, как это сделала Алла Горская (художница Алла Горская направила в Киевский горсовет письма с требованием обнародовать и упорядочить места массовых захоронений жертв сталинского террора, в 1970-м ее убили советские спецслужбы - Gazeta.ua), их приятельница, но это были абсолютно наши люди.

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Однако воспитание не имеет значения. Художники росли в определенных условиях, притом что мыслили самостоятельно, но все равно "нахватались" советских привычек. В Советском Союзе интеллектуальная работа с подачи Ленина всегда унижалась, по сравнению с физической. Не должно быть у народа авторитетов кроме коммунистической партии. А она подчеркнуто неинтеллектуальна – это партия рабочих и крестьян.



В Советском Союзе интеллектуальный труд с подачи Ленина всегда унижался, по сравнению с физическим



Притом, что произведение – прекрасная мозаика, ее нет необходимости декоммунизировать, закрывать щитами. Однако кузнецы на ней – красные, словно с намеком на определенную лояльность к красному флагу. Это чрезвычайно эффектная, роскошная работа, в которой интеллектуальный труд ученых преподносится через физическую метафору. Так или иначе интеллектуальный труд неосознанно художниками обесценен", - говорит куратор.

Автор: Антон Букало На мозаике "Кузнецы современности" ученых показали кузнецами

Вазы, коврики и тарелки с "вождем пролетариата"

В музее – большая коллекция "пафосных" подарков, которые преподносили городу или госучреждениям по случаю советских праздников. В основном это вазы с изображением Ленина, ковры с его портретами и посуда с советской символикой - вместо привычного цветочного орнамента.

"О вазах, ковриках и тарелках можно говорить вместе. Поскольку это все одного порядка явления. Но на разных социальных ступенях. Это все подарки. Были случаи, когда нужно купить презент школе, официозный – не что-то нужное. На площади Льва Толстого работал магазин" Украинский сувенир". Продавали работы народных мастеров. Были и советские "петриковские тарелочки" – с серпом и молотом вместо орнамента.

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Начальству дарили вазы. Причем не в личный праздник. Вот на день октябрьского переворота райком коммунистической партии Голосеевского (тогда Московского) района дарит горькому "дурацкую" вазу с портретом Ленина. У нас вазы – это преимущественно подарки Киевсовету. Подписаны "От трудящихся Житомирской области трудящимся Киева", - рассказала Липа.

Автор: Антон Букало На выставке – вазы, посуда и ковры с советской символикой

Государственный заказ и трендовые сюжеты

"Мифический царь Мидас попросил богов, чтобы все, к чему прикасался, превращалось в золото. А такое впечатление, что все, к чему ни прикасался "совок" – даже нормальному – превращалось во "что попало". Вазы из нашей коллекции вручную расписаны, мастерски и изысканно. Но эта роспись служит лишь обрамлением для деколов (наклеиваемый или выжигаемый элемент - Gazeta.ua) с репродукцией "лениных". На одной из ваз - довольно плохая фотография памятника, который в советские времена стоял на Майдане. Сразу и то, и то превращает художественное произведение в безвкусицу и бог знает что.

Интересно, что в "совке" было много вещей, которые не были обозначены в законах, но действовало определенное "право обычая". Все знали, как можно, а как нет. Была утверждена иконография "ленинов". Всюду признавались только несколько вариантов: профиль, анфас, кепка, без кепки. Не было попыток сделать что-нибудь менее формально. Это всегда был государственный заказ. Так кого-то допускали к "написанию передовиков" - кого-то нет.

Руководство союза знало, кто лояльный, профессиональный, чтобы этот "ленин" не был смешным. Тем мастерам, что "петриковку" рисуют – Ленина рисовать не разрешалось", - объяснила Екатерина Липа.

Автор: Антон Букало Ленина можно было изображать только в нескольких ракурсах, также художники должны быть "со стажем", что "вождь" не получился смешным

Краков подарил Киеву бронзового "вождя"

Ряд подарков в коллекции – от так называемых городов-побратимов Киева. Многие дарили в 1982 году.

"В 1980-е в мире даже без привязки к "совку" довольно развитым было движение городов-побратимов. Проводили недели городов-побратимов, торжественные мероприятия. Поэтому города дарили друг другу подарки. На выставке есть бронзовый шагающий Ленин – подарок Киеву от города побратима Кракова, притом, что в наших фондах есть много гравюр современных тогда художников Кракова, с видами города.

Также подарки из ГДР – от трудящихся Лейпцига. Тоже город-побратим. В 1982 году была команда: Киеву исполняется 1500 лет – давайте все отмечайте. И это тоже вымышленная дата - создана именно с пропагандистской целью", - подчеркнула Екатерина Липа.

Автор: Антон Букало В коллекции музея - официальные подарки, которые преподносили Киеву города-побратимы

Пшонка и Янукович получали "подарки из прошлого"?

Пафосные подарки, представленные в коллекции музея - напоминают экспозицию Музея коррупции в "Межигорье".

"Янукович, Пшонка выросли в том же совке. Для них, видимо, существовали определенные маркеры богатства и статуса – еще с тех пор. Что я начальник. Им такого хотелось – и им такое несли, вне зависимости от вкусов дарителя.

С одной стороны, официальные подарки на высоком уровне существуют в мире и по сей день. Но имеет значения качество и степень "глупости". Могут быть прекрасным дипломатическим жестом. Но это должно быть не очень дорого и достаточно изысканно.

Израильский экс-премьер Нетаньяху попал в скандал, держа у себя дорогие подарки. Считал, что ему преподнесли, а на самом деле – государству Израиль. А Ильхам Алиев в Азербайджане создал коллекцию президентских подарков. Музей для них проектировала топовая архитектор Зага Хадид – звезда мирового уровня. Там впечатляющие вещи – ковры из Азии, эксклюзивные авто, много эффектного. Это не считается личным. Хотя дарилось президенту", - говорит Екатерина Липа.

Автор: Антон Букало В Музее истории Киева открыли выставку советской пропаганды

Автор: Антон Букало В коллекции музея – портреты советских деятелей

В коллекции – портреты совершенно отвратительных персонажей, именами которых до недавнего времени были названы наши улицы



Многие работы не вошли в экспозицию. Планируем отдельную выставку об октябрятах и пионерах. Также думаем о проекте, посвященном советской женщине. Вроде бы имела равенство с мужчиной. В определенные периоды, в начале Союза, - формально у советских женщин было больше прав, чем в Западной Европе. При этом испытывала абсолютное унижение. Советское общество давало женщине право пахать наравне с мужчиной – и оставалось "традиционным". Женщине предъявлялись только требования, никаких внутренних личностных свобод ей не предлагали, - рассказала Екатерина Липа.

Чтобы запомнить как звучит "красный шум" - в Музее призывают делать селфи, публиковать фотографии и делиться впечатлениями.

Выставка будет длится до 8 марта 2022 года.

В Музее истории Киева открылась персональная выставка киевского художника-абстракциониста Антона Логова. Художник представил работы за 12 лет. На выставке можно увидеть абстракцию, созданную как переосмысление крестов и квадратов Казимира Малевича. Скульптуру создали специально для одного из залов. Она сделана из картинных подрамников. Выставка "Вселенная" проходит в музее до 21 февраля.