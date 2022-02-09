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четверг, 10 февраля 2022 20:15

Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
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Красные флаги, вымпелы-отличия, пафосные фарфоровые вазы с портретами "вождя пролетариата" и несколькометровые полотна, подчеркивающие культ личности - все это сейчас можно увидеть в экспозиции Музея истории города Киева.Там проходит необычная выставка "Красный шум", посвященная визуальному давлению советской пропаганды на обывателя.

Показывают, как украинскую историю пытались перекрутить средствами изобразительного искусства. Все экспонаты – из коллекции Музея. Назвали выставку по аналогии с "белым шумом" — техническим понятием, обозначающим постоянный шум, распределенный по всему диапазону звуковых частот, которого невозможно избежать. Добавили прилагательное "красный" - был ведущим цветом в искусстве того времени, а заодно и синонимом слова "советский".

Музей одним из первых представил свою коллекцию искусства советского периода – в ключе декоммунизации. Интерпретируют искусство советского периода по-новому, чтобы переосмыслить опыт 70 лет, которые Украина была под влиянием враждебной идеологии.

Gazeta.ua поговорила с куратором выставки Екатериной Липой - о средствах, которые использовала советская пропаганда, искажении исторических фактов в картинах и пафосных подарках, которые впоследствии "вдохновили" Пшонку и Януковича.

В Музее истории Киева открыли выставку советской пропаганды
Фото: Антон Букало
На картинах советских времен искажали исторические детали, чтобы создать иллюзию "одного народа"
В коллекции Музея – портреты революционеров и партийных деятелей. На фото – Александр Герцен
На картинах советских времен искажали исторические детали, чтобы создать иллюзию "одного народа"

Княгиня Ольга в венце и кокошнике

Для создания образа киевской княгини, жившей в Х в., автор картины использовала одежду московского царства ХVI в. На голове Ольги – венец князя Владимира, соединенный с кокошником.

"Конечно, тогда в атеистическом обществе еще не выходило на первый план, что Ольга – святая. Но княгине уделяли много внимания, она – мать и бабушка выдающихся князей. Это сильная женщина. Одежда княгини Ольги здесь – отсылка к русскому графику начала ХХ века Ивану Билибину, прекрасно иллюстрировавшему сказки, правда, русские.

Княгине уделяли много внимания, она – мать и бабушка выдающихся князей

Трудно сказать, насколько сознательно украинская художница так изобразила Ольгу. В 80-х знали меньше исторических фактов. Это уже не говоря об умышленных перевирараниях. Хотя если бы художница хорошо поискала, то могла бы найти книги с изображением средневековой одежды Руси. Но почему-то ей захотелось пойти за Билибиным - "красиво", красочно, еще и в Москве так делают, или в Петербурге.

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А возможно, так была вероятность проще пройти худсовет, который в советское время утверждал госзаказ. Определяли: годится – не годится, нужно переделать, или доработать. То есть собиралась комиссия, критиковали произведения. Причем, часто с точки зрения не художественных моментов, а именно с позиции идеологии", - говорит Екатерина Липа.

Автор: Антон Букало
  Украинская художница в советское время изобразила княгиню Ольгу в кокошнике
Украинская художница в советское время изобразила княгиню Ольгу в кокошнике

Орда и люди в одежде XIX века

Картину "Татары гонят пленных" написал в 1982 году художник Бельтюков из Петербурга (тогда – Ленинград – Gazeta.ua). Его произведение – исторический фейк.

"Картина, на которой татары гонят ясырь - это настоящий "русский мир" - с его искажением нашей истории. Картину заказали к открытию музея Истории Киева, В одном из залов было что-то вроде "иконостаса" – склеенные вместе рамы на всю стену. Почти все красноречиво "намекали" на "одиннарод".

А вдруг украинцы чисто на подсознательном уровне нарисуют что-то более патриотическое


Надо отдать должное, художники усердно поработали с имеющимся историческим материалом. Учитывая, что тогда не было интернета, нужно было ходить в библиотеку, рыться в книгах. Но то, что в конце концов сделали, получилось смешно. В центре – композиции несколько дедушек, прости господи, в косоворотках, одетые, как русские. Молчу уже, что на них штаны XIX – начала XX века. А на дальнем плане – парочка дядечек в красных кафтанах московских стрелков. Это настолько не наше – что трудно даже представить.

В центре композиции несколько дедушек, прости господи, в косоворотках, одетые как россияне

Картины для музейного зала заказали петербургским художникам, при том что в Киеве хватало живописцев. Поинтересовалась этими художниками, делая выставку – классические пропагандистские художники, сидели на идеологических заказах, писали лениных в ассортименте. Наверное, это была не случайность – власти заботились, чтобы чего не вышло. А вдруг украинцы чисто на подсознательном уровне нарисовали что-то более патриотическое", - рассказала Екатерина Липа.

Автор: Антон Букало
  На картинах советских времен искажали исторические детали, чтобы создать иллюзию "одного народа"
На картинах советских времен искажали исторические детали, чтобы создать иллюзию "одного народа"

"Если бы сейчас музею дали какое-то большое помещение – теоретически могли бы эти вещи вывесить. В этих картинах даже нет коммунистической символики – никаких серпов-молотов – бери и вешай. Но проблема в том, что такие экспонаты абсолютно перевирают историю. Сейчас статья в учебнике может быть правильной, в отличие от советских времен. Так же текстовка. Но картинку кто-то запомнит лучше, чем текст", - подчеркнула куратор.

Автор: Антон Букало
 

Шатры вместо Киево-Могилянского коллегиума

Картину с казаками и гетманом Сагайдачным художник Бельтюков исполнил с особой "скрупулезностью": изобразил флажки казацких сотен, на поясе у мещанина - прорисовал особый "слуцкий узел".

Кроме того, автор взял точный портрет Сагайдачного. Однако картина также служила и до сих пор служит фейком.

"Вроде бы с Сагайдачным – все хорошо, если не смотреть, что тоже со стороны персонаж в косоворотке затесался. Изображение Сагайдачного взяли точное. Это посмертный портрет – гравюра, считается, что похожа на оригинал. Но тут дело в другом. Советской и российской пропагандой украинцы подавались как крестьянская нация, у которой никогда не было своей элиты, это, конечно, неправда, и тут вдруг у украинцев - университет появляется в начале XVII, а в России в XVIII.

Россиянам не хотелось признавать, что уже к тому времени Киев был развитым городом, с университетом, монастырями и церковными братствами

На картине – Киево-Могилянский коллегиум стоит на природе – как сельская школа, видны какие-то шатры на дальнем плане. Использовали часть гравюры, на которой изображен единственный сохранившийся из этих зданий староакадемический корпус Могилянки. Изобразили кусочек этого корпуса. Но крыша у него – соломенная. И вроде бы все это не в городе. Россиянам не хотелось признавать, что уже тогда Киев был развитым городом, с университетом, монастырями и церковными братствами, чего не было в России", - говорит куратор.

Автор: Антон Букало
  На картинах советских времен искажали исторические детали, чтобы создать иллюзию "одного народа"
На картинах советских времен искажали исторические детали, чтобы создать иллюзию "одного народа"

Кузнецы современности

Мозаика известных монументалистов Галины Зубченко и Григория Пришедко была создана в 1974 году. Украшает стену Института ядерной физики (НАНУ). Художники передали труд ученых – через физический труд кузнецов.

"Зубченко и Пришедько - известные киевские монументалисты. Считаются украинскими нонконформистами. Были полностью проукраинскими, показывали это открыто. Возможно, не подписывали письма с требованиями, как это сделала Алла Горская (художница Алла Горская направила в Киевский горсовет письма с требованием обнародовать и упорядочить места массовых захоронений жертв сталинского террора, в 1970-м ее убили советские спецслужбы - Gazeta.ua), их приятельница, но это были абсолютно наши люди.

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Однако воспитание не имеет значения. Художники росли в определенных условиях, притом что мыслили самостоятельно, но все равно "нахватались" советских привычек. В Советском Союзе интеллектуальная работа с подачи Ленина всегда унижалась, по сравнению с физической. Не должно быть у народа авторитетов кроме коммунистической партии. А она подчеркнуто неинтеллектуальна – это партия рабочих и крестьян.


В Советском Союзе интеллектуальный труд с подачи Ленина всегда унижался, по сравнению с физическим


Притом, что произведение – прекрасная мозаика, ее нет необходимости декоммунизировать, закрывать щитами. Однако кузнецы на ней – красные, словно с намеком на определенную лояльность к красному флагу. Это чрезвычайно эффектная, роскошная работа, в которой интеллектуальный труд ученых преподносится через физическую метафору. Так или иначе интеллектуальный труд неосознанно художниками обесценен", - говорит куратор.

Автор: Антон Букало
  На мозаике "Кузнецы современности" ученых показали кузнецами
На мозаике "Кузнецы современности" ученых показали кузнецами

Вазы, коврики и тарелки с "вождем пролетариата"

В музее – большая коллекция "пафосных" подарков, которые преподносили городу или госучреждениям по случаю советских праздников. В основном это вазы с изображением Ленина, ковры с его портретами и посуда с советской символикой - вместо привычного цветочного орнамента.

"О вазах, ковриках и тарелках можно говорить вместе. Поскольку это все одного порядка явления. Но на разных социальных ступенях. Это все подарки. Были случаи, когда нужно купить презент школе, официозный – не что-то нужное. На площади Льва Толстого работал магазин" Украинский сувенир". Продавали работы народных мастеров. Были и советские "петриковские тарелочки" – с серпом и молотом вместо орнамента.

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Начальству дарили вазы. Причем не в личный праздник. Вот на день октябрьского переворота райком коммунистической партии Голосеевского (тогда Московского) района дарит горькому "дурацкую" вазу с портретом Ленина. У нас вазы – это преимущественно подарки Киевсовету. Подписаны "От трудящихся Житомирской области трудящимся Киева", - рассказала Липа.

Автор: Антон Букало
  На выставке – вазы, посуда и ковры с советской символикой
На выставке – вазы, посуда и ковры с советской символикой

Государственный заказ и трендовые сюжеты

"Мифический царь Мидас попросил богов, чтобы все, к чему прикасался, превращалось в золото. А такое впечатление, что все, к чему ни прикасался "совок" – даже нормальному – превращалось во "что попало". Вазы из нашей коллекции вручную расписаны, мастерски и изысканно. Но эта роспись служит лишь обрамлением для деколов (наклеиваемый или выжигаемый элемент - Gazeta.ua) с репродукцией "лениных". На одной из ваз - довольно плохая фотография памятника, который в советские времена стоял на Майдане. Сразу и то, и то превращает художественное произведение в безвкусицу и бог знает что.

Интересно, что в "совке" было много вещей, которые не были обозначены в законах, но действовало определенное "право обычая". Все знали, как можно, а как нет. Была утверждена иконография "ленинов". Всюду признавались только несколько вариантов: профиль, анфас, кепка, без кепки. Не было попыток сделать что-нибудь менее формально. Это всегда был государственный заказ. Так кого-то допускали к "написанию передовиков" - кого-то нет.

Руководство союза знало, кто лояльный, профессиональный, чтобы этот "ленин" не был смешным. Тем мастерам, что "петриковку" рисуют – Ленина рисовать не разрешалось", - объяснила Екатерина Липа.

Автор: Антон Букало
  Ленина можно было изображать только в нескольких ракурсах, также художники должны быть "со стажем", что "вождь" не получился смешным
Ленина можно было изображать только в нескольких ракурсах, также художники должны быть "со стажем", что "вождь" не получился смешным

Краков подарил Киеву бронзового "вождя"

Ряд подарков в коллекции – от так называемых городов-побратимов Киева. Многие дарили в 1982 году.

"В 1980-е в мире даже без привязки к "совку" довольно развитым было движение городов-побратимов. Проводили недели городов-побратимов, торжественные мероприятия. Поэтому города дарили друг другу подарки. На выставке есть бронзовый шагающий Ленин – подарок Киеву от города побратима Кракова, притом, что в наших фондах есть много гравюр современных тогда художников Кракова, с видами города.

Также подарки из ГДР – от трудящихся Лейпцига. Тоже город-побратим. В 1982 году была команда: Киеву исполняется 1500 лет – давайте все отмечайте. И это тоже вымышленная дата - создана именно с пропагандистской целью", - подчеркнула Екатерина Липа.

Автор: Антон Букало
  В коллекции музея - официальные подарки, которые преподносили Киеву города-побратимы
В коллекции музея - официальные подарки, которые преподносили Киеву города-побратимы

Пшонка и Янукович получали "подарки из прошлого"?

Пафосные подарки, представленные в коллекции музея - напоминают экспозицию Музея коррупции в "Межигорье".

"Янукович, Пшонка выросли в том же совке. Для них, видимо, существовали определенные маркеры богатства и статуса – еще с тех пор. Что я начальник. Им такого хотелось – и им такое несли, вне зависимости от вкусов дарителя.
С одной стороны, официальные подарки на высоком уровне существуют в мире и по сей день. Но имеет значения качество и степень "глупости". Могут быть прекрасным дипломатическим жестом. Но это должно быть не очень дорого и достаточно изысканно.

Израильский экс-премьер Нетаньяху попал в скандал, держа у себя дорогие подарки. Считал, что ему преподнесли, а на самом деле – государству Израиль. А Ильхам Алиев в Азербайджане создал коллекцию президентских подарков. Музей для них проектировала топовая архитектор Зага Хадид – звезда мирового уровня. Там впечатляющие вещи – ковры из Азии, эксклюзивные авто, много эффектного. Это не считается личным. Хотя дарилось президенту", - говорит Екатерина Липа.

Автор: Антон Букало
  В Музее истории Киева открыли выставку советской пропаганды
В Музее истории Киева открыли выставку советской пропаганды

В "Красном шуме" – опирались на коллекцию Музея, которая у нас есть. После открытия в соцсетях спрашивали, почему мало экспонатов 1920-30 годов, когда формировалась пропогандистская машина. Потому что в нашей коллекции этого мало. Были псевдоисторические пропагандистские полотна – поняли, их нужно выставить с разъяснениями. Имели много "странных" подарков, портреты совершенно отвратительных персонажей – и хорошо написанные портреты.

Автор: Антон Букало
  В коллекции музея – портреты советских деятелей
В коллекции музея – портреты советских деятелей

Тех персонажей, именами которых недавно были названы наши улицы. А это люди, которые ненавидели все украинское. Как Чудновский (Григорий Чудновский - российский революционер, партийный и государственный деятель, организовывал репрессии против украинских патриотов. До 2016 года его фамилией называлась одна из улиц Киева - Gazeta.ua), который участвовал в резне Муравьева (Михаил Муравьев организатор массовых убийств в Киеве - Gazeta.ua) во время освободительной борьбы.

В коллекции – портреты совершенно отвратительных персонажей, именами которых до недавнего времени были названы наши улицы


Многие работы не вошли в экспозицию. Планируем отдельную выставку об октябрятах и пионерах. Также думаем о проекте, посвященном советской женщине. Вроде бы имела равенство с мужчиной. В определенные периоды, в начале Союза, - формально у советских женщин было больше прав, чем в Западной Европе. При этом испытывала абсолютное унижение. Советское общество давало женщине право пахать наравне с мужчиной – и оставалось "традиционным". Женщине предъявлялись только требования, никаких внутренних личностных свобод ей не предлагали, - рассказала Екатерина Липа.

Чтобы запомнить как звучит "красный шум" - в Музее призывают делать селфи, публиковать фотографии и делиться впечатлениями.

Выставка будет длится до 8 марта 2022 года.

В Музее истории Киева открылась персональная выставка киевского художника-абстракциониста Антона Логова. Художник представил работы за 12 лет. На выставке можно увидеть абстракцию, созданную как переосмысление крестов и квадратов Казимира Малевича. Скульптуру создали специально для одного из залов. Она сделана из картинных подрамников. Выставка "Вселенная" проходит в музее до 21 февраля.

Автор: Анна Щокань
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