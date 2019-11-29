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пятница, 29 ноября 2019 12:38

Собака-актриса и пластиковые внутренности - состоялся допремьерный показ "Собачьего сердца"
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В Полтаве состоялся допремьерный показ спектакля «Собачье сердце»
Фото: Анна Чапала
В Полтаве состоялся допремьерный показ спектакля «Собачье сердце»
В Полтаве состоялся допремьерный показ спектакля «Собачье сердце»
В Полтаве состоялся допремьерный показ спектакля «Собачье сердце»
В Полтаве состоялся допремьерный показ спектакля «Собачье сердце»

28 ноября в Полтавском областном музыкально-драматическом театре имени Н. В. Гоголя состоялся допремьерный показ спектакля "Собачье сердце" по Булгакову. Спектакль поставил херсонский режиссер Сергей Павлюк, который пятый год подряд сотрудничает с полтавскими актерами.

На предпремьерном показе побывала корреспондент Gazeta.ua

"Собачье сердце" - это история об эксперименте, где в результате проведения операции "зародился" новый человек, превратилась в трагедию.

В сюжете говорится о стерильном белом пространстве. Попадая в калабухивський дом, где меняется уклад жизни, но только не в квартире профессора, где живут и оперируют, проводят опыты и ведут контрреволюционные разговоры. С собаки пытаются сделать человека, и ее не получилось перевоспитать, потому воспитанием занялось общество, в котором нужно быть массой, способной только петь хором.

Театральными коридорами к сцене суетятся актеры. Кто-то поет, некоторые еще репетирует сцены из спектакля. Через пятнадцать минут режиссер созывает всех на сцену в круг. Такая у них традиция перед "сдачей". Главного героя приводят к актерам и дают команду "сидеть". Это староанглийская овчарка Омели, которая играет бродячего пса Шарика в спектакле.

Омеле вместе с хозяйкой Дарьей Майчук приехала из Харькова.

"Режиссеру для этого спектакля нужна была собака. Они должны были брать ее с приюты и быстро научить чему-то, но поняли, что это невозможно сделать в такой короткий срок. Поэтому директор обратился к харьковскому государственному цирку. Мы удивились, когда нам предложили попробовать поработать в Полтаве. Проехали на пробы и понравились режиссеру, начали ездить на репетиции", - говорит Майчук.

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Дарья также играет роль Зиночки в спектакле. Рассказывает, что должна была привезти собаку и следить за кулисами, чтобы она никуда не ушла, но режиссер решил, что девушка тоже должна быть на сцене.

"Для Омели на сцене нужна усидчивость, ведь в определенных местах она должна ровно сидеть, смотреть на зрителя, на актеров. В эпилоге у нее есть маленький сольный номер, где она должна выполнить команды. Актер, который играет профессора Преображенского, Омели сначала боялась, ведь он великий человек, много жестикулирует, а она не понимает, что ей делать: следить за рукой, или он ее отгоняет. Постепенно она к этому привыкла", - добавляет Дарья.

На сцене закрывают занавес. Посетители театра оставляют свою одежду в гардеробе и занимают свои места. Раздается третий звонок и гаснет свет. Режиссер спектакля Сергей Павлюк пристально смотрит на сцену.

"Все планы по спектаклей возникают у директора театра Александра Андриенко. Он всегда для меня ставит задачи, кажется на первый взгляд, непосильны. К примеру "Мастер и Маргарита", "Полет над гнездом кукушки", а сейчас "Собачье сердце". Разговор о спектакле шел год, я все отказывался, пока он меня не убедил. Мы с художником начали работать за месяц до начала постановки. Одна из причин, почему я согласился - актеры, которых я знаю не один год", - рассказывает Сергей Павлюк.

Режиссер добавляет, что длительное время отказывался, ведь не хотел, чтобы спектакль получился хуже, чем фильм Владимира Бортко, который был снят в 1988 году. В начале спектакля на сцене появляются люди в масках животных. Это такой символизм, чтобы зритель сам решил для себя, кто под этой маской - человек или животное.

"Существуют мифы о кинокефала, людей-собак, которые вели торговлю с нормальными людьми. Даже в крестоносцев была икона со святым с собачьей головой. В этот момент экспериментов над человеком-собакой возникла идея показать кинокефала", - рассказывает режиссер.

На сцене декорации полностью отражают медицинский кабинет: муляжи человеческих внутренностей, скелеты и железные кресла.

Зрители шепчутся, что актеры с полной отдачей создали и сыграли образы профессора Преображенского, преданного учителю врача Борменталя, и наглого и дерзкого Шарикова. Александр Любченко, который играет профессора говорит, что знаковые роли должны быть у каждого актера.

"Приходит такой момент в жизни любого актера, когда он нуждается выбирать роли не проходные. Знаковые роли у каждого актера должны быть. У меня в последнее время такие роли есть - это Воланд, Мак Мерфи и сейчас Преображенский. Было очень сложно, ведь спектакль делали за месяц. Но то, что мы все сделали - оценивать зрителям".

По окончании спектакля все актеры выходят на сцену, зовут режиссера. Актеров приветствовали аплодисменты и приветственные слова "со сдачей".

Для 25 летней полтавчанки Екатерины Алюшиной допремьерные показы - уникальная вещь, ведь горожане очень любят театральное искусство и порой трудно попасть на премьеру.

"Больше всего понравился психологический подтекст, ведь современное искусство должно нести в себе больше глубокую мысль. Мы все знаем произведение Булгакова "Собачье сердце", но с годами приходит другое понимание и более задумываешься о глубинных подтексты. Погружаешься в то время, в историческую атмосферу, поражена работой актеров и декорациями", - говорит Екатерина.

Премьера спектакля состоится уже сегодня, 29 ноября, в 19.00. Спектакль покажут дважды, 7 и 8 декабря.

Первый в Швейцарии фестиваль украинского кино "Рассвет" - Morgenrot - состоялся 23-24 ноября. Проходил в помещении кинотеатра Stüssihof в Цюрихе. Стал первым крупным проектом украинской диаспоры Швейцарии в сфере культурной дипломатии.

Автор: Анна Чапала
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