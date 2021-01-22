Сняли сериал о любви Супермена

Супермен и Лоис Лейн вернутся в Смолвиль, пытаются стать обычной семьей и воспитывать сыновей, по сюжету сериала. Роли сыграли Тайлер Хёхлин и Битси Таллок. Фото: The CW

Канал The CW выпустил 1-й трейлер сериала "Супермен и Лоис". Имеет за основу комиксы DC.

Кларк и Лоис возвращаются в город Смолвиль, чтобы заниматься семейными делами. Хотят быть обычной семьей, уделяют много времени сыновьям. Однако, как современным родителям, им придется одновременно бороться со злодеями, по сюжету.

Супермена сыграл Тайлер Хехлин, а Лоис - Битси Таллок. Шоураннером проекта выступил Тодд Хелбинг, который создал сериал о другом герое DC - "Флэш". В картине также появятся дети Супермена - Джонатан и Джордан. Их воплотят Джордан Ельзасс и Александр Гарфин.

Премьеру запланировали на 23 февраля 2021 года. Также в этот день выйдет получасовой специальный выпуск "Супермен и Лоис: Наследие надежды".

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По комиксам, Лоис Лейн - главный любовный интерес Супермена. Работает журналисткой газеты "Дейли Плэнет". Некоторое время она была Супервумен, а также Красным Торнадо на Земле 2. В киновселенной DC Лоис воплотила Эми Адамс, а Супермена - Генри Кавилл. Последний ведет переговоры о возвращении к роли.