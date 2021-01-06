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суббота, 09 января 2021 00:45

Сняли комедию про локдаун с Энн Хэтэуэй

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Сняли комедию про локдаун с Энн Хэтэуэй
Как только Линда и Пакстон решили расстаться, в Лондоне объявляют карантин из-за пандемии коронавируса. Паре приходится вместе изолироваться дома. Пьют вино и читают стихи. Впоследствии решают украсть бриллианты стоимостью 3 миллиона долларов, по сюжету. Роли исполнили Энн Хэтэуэй и Чиветел Эджиофор. Фото: JoBlo

Сервис HBO опубликовал трейлер романтической комедии "Локдаун". Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй и Чиветел Эджиофор.

Как только Линда и Пакстон решили расстаться, в Лондоне объявляют карантин из-за пандемии коронавируса. Паре приходится наедине изолироваться дома. Чтобы улучшить совместное проживание, начинают пить много вина и читать стихи. Впоследствии решают украсть бриллианты стоимостью 3 миллиона долларов, по сюжету.

"Дело не в вирусе, а в том, кем я есть и чем зарабатываю на жизнь", - говорит один из персонажей относительно кражи.

Режиссер - Даг Лайман. Известный по лентам "Мистер и миссис Смит", "Грань будущего" и "Идентификация Борна". Сценарий написал создатель "Острых козырьков" Стивен Найт. Сотрудничал с Энн Геттевей в драматическом триллере "Море соблазна" 2019-го.

Несмотря на небольшой бюджет, "Локдаун" получил положительные отзывы на кинофестивале в Торонто в сентябре. Съемками занимались Warner Bros Pictures и AGC Studios.

Также роли исполняли Бен Стиллер, Бен Кингсли, Люси Бойнтон, Минди Кейлинг, Марк Гэтисс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сериале от Netflix заявили, что Украины не существует

Netflix выпустил трейлер нового фильма "Смерть 2020-му" - Death to 2020 - от шоураннеров сериала "Черное зеркало". Ленту сняли в жанре, где вымышленные события подают в документальном стиле.

Death to 2020 рассказывает об уходящем году, объединив вымышленные события с реальными архивными кадрами за последние 12 месяцев.

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