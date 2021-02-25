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четверг, 25 февраля 2021 00:45

Снимут фильм про Робби Уильямса

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Снимут фильм про Робби Уильямса
Про британского певца Робби Уильямса снимут байопик. Будет называться Better Man в честь одной из песен исполнителя. Фото: Instagram

Режиссер Майкл Грейси снимет байопик про британского певца Робби Уильямса. Будет называться Better Man в честь одной из песен исполнителя.

"Каким образом мы покажем Робби в фильме, это пока большой секрет. Я хочу создать оригинальный образ. Когда я был ребенком и ходил в кино, там были фильмы, от которых моя голова просто взрывалась, и я тогда говорил, что никогда не видел подобного . Я хочу, чтобы у зрителей осталось такое же чувство. Чтобы буквально подумали, что в жизни не видели ничего подобного ", - сказал режиссер.

Кто сыграет певца - неизвестно. Съемки стартуют этим летом.

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Майкл Грейси известен тем, что спродюсировал байопик про Элтона Джона "Рокетмен" и снял "Величайший шоумен" об основателе цирка Финеасе Барнуме.

Робби Уильямс - британский певец, начинал с группы Take That. Мировые продажи альбомов достигают более 60 млн. Имеет состояние в $300 млн. Также известен тем, что часто появляется голым в соцсетях, клипах и на обложках журналов.

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